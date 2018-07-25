地方政府證實 陸萬噸055驅逐艦命名拉薩號

2018年07月25日 17:21 中時電子報 楊幼蘭

中國海軍第一艘新型055型驅逐艦去年6月28日下水，5月盛傳已進行海試。

如今據《觀察者網》25日報導，薩市人民政府網站市長信箱7月24日傳出，已初步和海軍部隊對接萬噸驅逐艦，命名為「中國人民解放軍海軍拉薩艦」。然而，目前還無法確定，命名為拉薩艦的，是否為055型驅逐艦的首艦。

按照中國海軍艦艇命名規則，省會和首府都可以用來命名。大陸軍事微博百戰刀分析稱，中國海軍主力艦艇艦從來沒有以西藏城市命名，而這意味西藏終於像絕大多數省份一樣，也有了以當地城市為名的海軍主力戰艦。

根據中國海軍艦艇命名條例，航空母艦、巡洋艦等是以行政省（區）或直轄市命名。而驅逐艦是以「大、中城市」命名，而護衛艦則是以「中、小城市」命名。

公開報導顯示，目前中國江南造船廠、大連造船廠共有5艘在建的055萬噸驅逐艦亮相。

先前有分析指出，在江南造船廠下水的055首艦可能已被命名為南昌艦，舷號101。而有中國軍事論壇資深軍事觀察家指出，新型驅逐艦會以南昌為名，是由於南昌是江西省的省會。

而一般重要的驅逐艦都會以省會，或在中國海軍歷史上富有重要意義的城市命名。而南昌又是解放軍建軍的地方，因而以南昌命名，以凸顯它對中國海軍的重大意義。而從海軍以往的慣例來看，舷號101可能意味著南昌艦可能加入北海艦隊，這顯然是為了就近與遼寧艦組成航母編隊。

儘管並沒有確切的消息顯示，中共海軍總共究竟會造幾艘055型驅逐艦，但傳聞北海艦隊驅逐艦第1支隊會接收前4艘，接著是南海艦隊4艘，其次是東海艦隊4艘。而每個艦隊各有兩個驅逐艦支隊，也就是至少會有24艘。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網指出，儘管055被稱作萬噸大驅，但事實上，它的滿載排水量不太可能只有萬噸。從衛星圖像看來，055艦長介於178到180米之間，船幅約20到21米。

此外，055有更多整合性船艛，因此滿載排水量應該遠比阿利伯克級驅逐艦，或是康德羅加級巡洋艦大，甚至可能大出多達1/3。

(中時電子報)