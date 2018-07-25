姚文智惹怒貓奴 人渣文本：抱隻貓也能傷害黨 沒看過這麼猛的

2018年07月25日 17:32 中時電子報 林毅

正確的抱貓方式 (圖／翻攝自棉花糖的人生)

民進黨台北市長參選人姚文智民調低迷不振，年輕人支持度更是趨近於零，為了扭轉情勢，今天(25日)打出了「愛貓牌」，試圖提升形象，卻弄巧成拙遭砲轟，對此人渣文本周偉航也在臉書開酸：「抱隻貓也可以傷害黨，這真的就厲害惹吧！」

似乎是鑑於總統蔡英文所打出的「蔡想想」牌受到注目，姚文智也有樣學樣，祭出了「Togi」牌，但姚文智一共養過3隻貓，第一隻誤食毒發身亡，第二隻從朋友那接手，卻在太太懷孕時就直接送出去，第三隻在今天登場亮相中，又因為姚文智抱貓的動作不正確，沒有拖住屁股，導致網友罵聲連連，砲轟「你真的愛貓？」、「根本跟貓不熟」。

對此周偉航也在臉書表示：「民進黨人當初不想傷害姚文智，現在當然就會被他傷害啊。抱隻貓也可以傷害黨，這真的就厲害惹吧！我也沒看過這麼厲害的。」

網友也對此狂酸：「一秒惹怒貓奴很會」、「因為太太懷孕把貓送走，跟我說很愛貓？」、「民進黨真的是禮讓很大」、「這樣對貓還得意說出來，他不是智障就是當別人智障」、「完了，打貓牌打到沒有貓奴會投他了」、「不愧是柯文哲的競選總幹事，助選不遺餘力」、「可能嫌11%支持度太高了」。

(中時電子報)