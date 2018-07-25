山城警方啟動「護農」專案 無奈獼猴管不動

正值梨山水蜜桃產季，和平警方加強果園倉庫巡守，並與果農保持聯繫。（王文吉翻攝）

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「上海蜜」水蜜桃為梨山的主力品種，目前正值盛產，但產期只有短短兩周左右。（王文吉攝）
「上海蜜」水蜜桃8粒裝，1盒450元起跳，品相好的可賣到7、800元。（王文吉攝）
東勢警方針對果園重點聯外道路增設臨時巡邏箱，加強可疑人車盤查。（王文吉翻攝）

台中山城的水蜜桃、水梨盛產，為防止宵小覬覦，和平、東勢分局啟動「護農專案」，依轄區特性加強巡邏查緝，並結合民防、義警等民力，建構區域聯防LINE群組。警方「護農」多年，梨山不曾發生水蜜桃竊案，反倒是猴害比人禍嚴重，農民無奈說，員警只管人不管動物，「遇到猴子偷桃，波麗士大人也沒輒！」

梨山水蜜桃年產值高達3.5億元，其中又以「上海蜜」最為搶手，市場行情8粒裝450元起跳，品相好的可賣到7、800元，但產期只有短短兩周左右。為守護農民心血，和平警分局啟動「護農專案」，依轄內區域及農產季節規劃相關巡邏線，針對易遭竊之果園、處所設置巡邏箱，加強查緝及遏止農產品竊盜案件發生。

東勢分局轄區也是國內高接梨主要產區，警方也啟動「護梨專案」，除一般巡邏勤務外外，另規劃「護農巡邏專線」，在果園重點聯外道路增設臨時巡邏箱，加強可疑人車盤查。中坑派出所所長吳坤源建議農民在梨園飼養警衛犬，加強警戒，嚇阻竊賊入侵。

果農對於警方的「護農專案」，均表示肯定與感謝，多年來，梨山不曾有水果遭竊。究其原因，一來山區家家戶戶都種水果，沒必要偷別人的，其次，梨山屬封閉地形，封幾條路就能甕中捉鱉，加上水蜜桃、水梨、甜柿等都屬嬌貴水果，偷摘會傷了品相，賣不到好價錢。

「猴子又不怕警察！」有農民無奈說，員警只管人不管動物，就算巡邏遇到獼猴偷摘水果，對於動物現行犯，一點辦法也沒有。和平區代表會副主席羅進玉也說，山上其實治安良好，人偷水果不多見，多半是遊客偷摘幾顆，果農一般不會追究，反倒是猴群肆虐，造成的農損百倍於人類，猴害才我是我們的痛！

(中時 )

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