被爆與妻交往同時還有103名砲友 AV天王不忍了開告！

2018年07月25日 17:28 中時電子報 吳品瑤

寫真模特兒出身、後轉行AV界大放光彩的AV男優清水健，至今拍攝超過8500部「愛情動作片」，體力、體魄驚人的他，幾乎任何題材都勝任有餘，連業界人士都給予他高度肯定，是名符其實的「AV天王」，10年前曾跟AV女優有過一段婚姻的他，日前宣布與「部落格女王」伊藤春香登記結婚，再婚消息傳出後，清水健竟遭爆料，指稱他跟伊藤春香交往期間不安分，同時擁有上百名砲友，讓他火大決心提告。

清水健被爆與老婆交往時同時還跟上百人維持砲友關係，他聽聞後火大提告。(翻攝自清水健推特)

AV出道20年的清水健，不但在AV界享有很大的人氣，還經常受到節目、活動邀約，也經常透過社群網站、雜誌專欄分享性知識，知名度相當高，而鮮少有緋聞的他，看電視時對伊藤春香一見鍾情，主動追求贏得女方芳心，兩人交往4年修成正果，宣布今年6月已辦理「事實婚」手續，讓外界又驚又喜，紛紛送上祝福。

但也不是每個人都對這段婚姻抱持著看好的態度，清水健婚訊傳出後，有名網友在推特公開了跟他的對話紀錄，指出他跟伊藤春香交往的同時，還與103名砲友保持肉體關係，更有一名未成年少年加碼爆料自己就是他的砲友之一，消息引發熱議，事情延燒數日，清水健昨在推特發文，表示雖然社群網站是匿名性質的，但認為網友還是該為自己的發言負起責任，因此決定就毀損名譽、侵犯私生活的部分，對散播謠言的網友提告，絕不縱容。

(中時電子報)