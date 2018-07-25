張麗善抨擊雲林縣冷鏈物流中心設置案為選舉急就章

國民黨雲林縣長參選人、立委張麗善抨擊縣府提出的冷鏈物流中心案只有3公頃，不應急就章當成指是大型冷凍庫。（周麗蘭攝）

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張麗善（前排右二）25日在二崙鄉農會舉行「相挺為雲林」問政說明會，500多名民眾到場聆聽。（周麗蘭攝）

立委張麗善25日在二崙鄉舉行「相挺為雲林」座談會，她抨擊李進勇18日公布要在台大校區設置冷鏈物流園區占地三公頃是唬弄做法，冷鏈物流中心不是大型冷凍庫，不要為了選舉未妥善規畫而急就章，西螺果菜市場附近才是最佳地點。

二崙鄉是雲林縣政治版圖綠大於藍且比例懸殊的鄉鎮之一，張麗善在二崙鄉農會舉行問政說明會，有500多人到場聆聽，張麗善進場時全部握手完畢才就定位。

針對縣府將把冷鏈物流中心設於台大雲林分部校地，張麗善表示，農委會提出冷鏈物流園區將設在桃園時，雲林縣府毫無知覺被忽略，直到她大聲疾呼才驚醒，豈料李進勇宣布要設在高鐵特定區的台大雲林分部校地，根本是急就章。

張麗善表示，冷鏈物流中心不是大冷凍庫，必須是可以解決農漁牧生產、包裝、冷藏、加工的園區，以調節產季、穩定價格，對農民來說做重要的是價格，大家不是愛做事是愛賺錢。

張麗善說，三公頃土地根本不夠，何況文教用地還要辦理地目變更，最適合地點是西螺果菜市場附近30至50公頃土地，交通便利又是蔬菜集散地，希望李進勇不要為了選舉，導致冷鏈物流中心設置案急就章，甚至只是打假球、唬弄做法。

縣府表示，張未掌握正確資訊，偏頗誤導大眾。

(中時 )

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