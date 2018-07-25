《中時晚間快報》台農發香蕉7月只出1貨櫃 藍委要林聰賢下台

2018年07月25日 17:31 中時電子報 綜合報導

◎台農發香蕉7月只出1貨櫃 藍委要林聰賢下台

今年6月中南部爆發包括香蕉、鳳梨等夏季水果價崩慘狀，號稱「農業國家隊」的台農發公司被揭露6月原本計畫外銷中東的120公噸香蕉，結果只出了2個貨櫃23公噸，7月更慘只有1貨櫃。國民黨立院黨團書記長曾銘宗今天在記者會上表示，要求林聰賢下台負責。

◎參選新竹縣長到底 林為洲遭竹縣黨部開除黨籍

立委林為洲將參選新竹縣長到底，國民黨新竹縣黨部25日召開考核紀律委員會，做出「開除黨籍」懲處，將備文中央考核紀律委員會議決，將於中央常務委員會核定後執行。

◎《環時》：台灣奧運正名 讓台中市失去主辦權

大陸《環球時報》社評指出，東亞奧協決定取消台中市主辦東亞青年運動會，完全符合奧林匹克精神。同時反駁台灣當局指責北京「用政治干預體育」，強調大陸社會本來沒有與台灣過不去的意思，2014年台灣之所以能獲得東亞青年運動會的主辦權，也是當時兩岸關係和緩時大陸幫著促成的。

◎C.T.O團員樂擁洋妞 下一秒慘被煙霧棒燙背

新人男團「C.T.O」推出新單曲〈牽著我〉，MV遠赴充滿加州陽光的美西沙漠地區拍攝，為展現美國公路電影的美式青春風格，導演找了一個郊外的廢棄休息站和游泳池進行拍攝，並邀請加州網紅美女Emily Kretzer助陣，和團員梓鑫談起純純的愛。

(中時電子報)