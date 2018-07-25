《中時晚間快報》台農發香蕉7月只出1貨櫃 藍委要林聰賢下台

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綜合報導

◎台農發香蕉7月只出1貨櫃 藍委要林聰賢下台

今年6月中南部爆發包括香蕉、鳳梨等夏季水果價崩慘狀，號稱「農業國家隊」的台農發公司被揭露6月原本計畫外銷中東的120公噸香蕉，結果只出了2個貨櫃23公噸，7月更慘只有1貨櫃。國民黨立院黨團書記長曾銘宗今天在記者會上表示，要求林聰賢下台負責。

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(中時電子報)

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