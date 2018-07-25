手術前吃對營養素 5年存活率多1倍

2018年07月25日 17:41 中時 陳志祥

坊間有人提出「斷食」餓死癌細胞，雙和醫院副院長黃銘德認為，要斷得對、有效阻斷癌細胞營養來源的醣類才行。國內癌友習慣手術後進補，這個觀念要改了，術前補足免疫營養素的癌友在術後感染併發症的人數少了一半！

台灣癌症基金會調查發現，有8成5癌友認同免疫力與營養有關連，可是超過7成覺得手術後才需要補充營養品，甚至有9成癌友認為術後食欲不振、體重下降是治療的副作用。

大病後進補是一般台灣人的觀念！台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，有位罹癌8年的蔡先生發現自己體重下降、胃口不好後，開始進行營養補充，月花數萬元吃高蛋白粉，結果愈補愈瘦，瘦了10多公斤，身體更虛弱。

雙和醫院副院長黃銘德指出，術後食欲不振、體重下降的元兇是癌細胞造成免疫失調，如 在術前做好免疫營養優化，提升體內抗發炎反應，對手術的預後大有幫助；他說，最新研究顯示，術前體內發炎指數較低，5年存活率高出1倍。

最新歐洲營養指南指出，術前沒有加強補充魚油、精胺酸、核苷酸3效免疫營養配方，將有6成癌友術後感染併發症，黃銘德說，這些營養素在日常食物都有，問題是有否吃到需要的量？

對此，萬芳醫院營養室主任魏賓慧指出，常見癌友只喝湯、吃肉，如此單一、不均衡的營養補充，反而錯失影響治療效果，所以補充熱量與蛋白質的觀念必須更新，如何補充免疫的營養素才重要。

(中時 )