遭開除黨籍 林為洲：難忘的生日

2018年07月25日 17:46 中時 莊旻靜

國民黨籍立委林為洲宣布參選新竹縣長，為新竹縣投下震撼彈，不過不到1天時間，國民黨新竹縣黨部25日隨即召開考核紀律委員會，對林為洲做出「開除黨籍」處分，對此，林為洲回擊「那些改變初選制度、破壞國民黨聲譽」的人，才該遭開除黨籍。

林為洲因「我的委屈求不了全」，抱著脫黨的決心，宣布將參選新竹縣長，與楊文科、民國黨徐欣瑩、民進黨鄭朝方站上同一舞台。而國民黨新竹縣黨部25日隨即召開考紀會，祭出「開除黨籍」處分，考紀會常委洪文彬表示，24日有發文通知林為洲到場說明，不過林為洲仍缺席，在應到11名、實到9名委員的討論下，一致決議開除林為洲的黨籍。

對此，林為洲回應，「改變初選制度、破壞國民黨聲譽的是誰？」林為洲指出，這兩個月「國民黨被罵得多慘」，突然改變遊戲規則，讓民眾不滿國民黨黑箱角力，黨的聲譽受到質疑，這些決策人員、中常委「才該被開除」。

林為洲表示，他在中央會繼續在立法院和中生代的同仁繼續努力、改造國民黨，在地方則尊重民意，在新竹縣奉獻，他說他已準備20年，會繼續努力「奮戰到底」。

林為洲也說，25日正逢他的生日，國民黨新竹縣黨部「有這麼急嗎？」讓他度過一個畢生難忘的生日。國民黨提名參選新竹縣長的楊文科則表示「非常遺憾」，他認為林為洲是優秀、好的同志，希望能一起打拼，但對於黨部的決議也表示尊重。

林為洲聲明全文

一、我按國民黨去年通過之縣市首長提名辦法，依法極力爭取本黨提名，在此期間從未有任何言論損害本黨及競爭同志，然地方黨部竟惡意縱容從政黨員攻擊抹黑本人、發動連署變更提名方式，更由地方主委公開表示脫黨參選以阻礙本黨提名作業，從未見有任何處置，然面對處理我昨日公開參選聲明後，以不到24小時之效率，立即做出開除之決議，其公平、公道，相信黨員、人民心中自有評斷。

二、國民黨新竹縣長之提名作業，僅因「選情特殊」為由，而透過中常會以臨時提案方式，變更初選機制由全民調改為徵召，打翻了從去年十一月施行的制度，且以混淆的說法指稱全民調不適用每一縣市，然按照提名各縣市長之辦法，若有一人以上參選者，無法協調就須經由全民調定之，卻由十四位中常委提議翻案，且黨內高層竟未做謹慎研議處置，立即通過，而影響本黨從政同志參政權，更重創本黨之形象及阻礙團結，按黨章相關規定，應進行懲處開除之人士，黨員心中各有把尺。

三、昨日地方黨部火速發文召開考紀會，其文中以「無故缺席後果自行負責」，就已清楚得知會給予最嚴厲的處分，歷經長達快一年的謾罵、侮辱、攻擊，欲加之罪何患無辭。如同昨日我提及，政治人物必須為自己所做的決定負責，這同時也是對選民支持者負責，故本日不需到場說明。

四、台灣需要一個良善的政黨政治，在野黨的角色絕對不能消失，仍會持續與立法院國民黨團合作，一同強力監督民進黨政府，讓人民過更好的生活，這更是實踐從政的初衷之一。

五、我選擇以國民黨作為政治旅途上同行的夥伴，就算被迫離開，也不再加入其他政黨，仍會與有理念、願景的KMT青壯世代結伴前行，繼續改革這個百年政黨，使它重新被人民喜愛、支持。

六、新竹縣已面臨蛻變轉型時刻，縣長必須擘劃宜居城市的能力，從政二十年的經驗、掌握民意的脈動，本人絕對可為新竹帶來嶄新，但這條路卻相當艱辛、困難，然而在沉寂的這一個月拜訪基層中，無數的雙手在背後支撐；無數的聲音在左右加油打氣，給予勇氣與毅力，選擇與我深愛的縣民，一起做對的事，一起讓新竹縣Better，這條路我不孤單。

(中時 )