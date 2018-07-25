被問Ella出走華研 莎莎：「我合約還沒到期！」

莎莎自學甜點10幾年終於出第一本甜點書。（盧褘褀攝）

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莎莎砸百萬自學做蛋糕。（盧褘褀攝）

莎莎（鍾欣愉）17歲開始烤了人生第一個蛋糕後，自學做蛋糕10幾年，終於在昨（25日）出了個人第一本甜點書，終於在今（25日）出了個人第一本甜點書《莎莎的甜點小宇宙》，圈內朋友知道她出書還用行動支持她，《食尚玩家》搭檔夢多便主動認購20本，「有一天特地約了找在餐廳要我簽名，結果看到書之後才發現她買的是『另外一個莎莎』的書。」讓她哭笑不得。

她表示自學做甜點以來經歷過不少失敗的例子，有一次為了做戚風蛋糕，但那晚一直做失敗，為了做出完美的蛋糕，她前後共用掉50顆雞蛋，一旁的男友實在看不下去，叫她不要再烤了！她透露，做甜點單純只是興趣，且每次只要壓力很大時，就會躲到廚房烤蛋糕，會讓心情沈澱下來「超療癒！」但自學做甜點10幾年，其實也很傷本，每次看到新商品推出，便會不自覺在網路買，美國、日本、香港、大陸網站隨時都買得到，還曾為了買烘焙器皿，專程飛到日本去買，算算10幾年下來，光是甜點砸下的錢，至少超過百萬。

而主持多年的《食尚玩家》節目，日前傳出首播時間換時段，移到深夜11點，巧撞她主持的《WTO姐妹會》，對此她表示，電視台應該有他們的考量，「他們（製作單位）現在都有想辦法要解決這些事情，所以我們就等，希望2個節目都可以繼續主持，讓大家可以從10點一直看到睡覺之前。」她與Ella同屬一個經紀公司華研，被問到合約一事，她表示，「時間還沒到啦，公司還曾經問我要不要發唱片。」她也透露合約尚未到期，至於還有多久到期得回家看合約才知道。

(中時 )

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