台南市文旦大賽開跑 第一階段果園評鑑篩選60名晉級

2018年07月25日 17:41 中時 莊曜聰

文旦預計8月中旬進入採收期，現在果樹均結實纍纍。(莊曜聰攝)

眾人在果園品嘗新鮮香甜的文旦。(莊曜聰攝)

文旦是南市的特色農產，也是中秋節應景禮品，極具經濟價值，市府自2015年起即整合地區性評鑑主導競賽，今年已經邁入第4年，共吸引麻豆、下營、官田等地86位農民報名參加，且接近4成是新面孔，年齡層也降低，顯示投入栽種文旦的新農人不少，第1階段果園評鑑資格賽近日登場，將從86位參賽者中選60名晉級第2輪。

南市農業局副局長李建裕表示，文旦評鑑目的在鼓勵農友透過健康管理、友善環境及永續栽培等方式，生產安全且高品質的文旦，讓消費者、農友及環境創造三贏局面，由於天候穩定，今年文旦的品質特別好，下月中旬起就能採收，到中秋節前還有一段時間，果實「消水」後會更美味。

今年的賽制與以往相同，要通過果園評鑑、田間採果、果品評鑑3關後才能脫穎而出，另外也強調農產品的溯源管理，報名參賽者的文旦還得有吉園圃、產銷履歷、有機認證等標章認證。

25日評審團隊來到下營一處文旦園進行第一階段的果園評鑑，83歲的農民黃清龍種植文旦有近15年的時間，當時下營農會推廣種植，他將5分多的豆田全部改種文旦，透過田間管理，果園整齊清潔，雖然沒有超過30年的老欉，但果樹很健康，評審也讚譽有加。

評審之一的嘉義大學園藝系教授李堂察表示，第一輪的果園評鑑針對果園園相、病蟲害防治、土壤肥力及植體分析等大項進行評分，將選出60位農民進行第二階段的採果及農藥送檢部分，李堂察說，近年栽種技術越趨進步，農民對用藥更有概念，要分出高下真的得精挑細選。

(中時 )