阿媽年代約會聖地「太平蝙蝠洞」 靠生態步道找回春天

太平蝙蝠洞是昔日年輕人烤肉約會聖地，經地方議員張玉嬿（右一）爭取經費下增建環山生態步道，第一期已完工開放。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
太平蝙蝠洞是昔日年輕人烤肉約會聖地。（馮惠宜攝）

60、70年代年輕一輩烤肉、約會聖地「太平蝙蝠洞」在地方議員爭取下，台中市政府斥資興建長達九百米的休閒步道，第一期工程已完工啟用，有家長趁著暑假帶著孩子來此踏青，沿著步道一路看到各種鳥類昆蟲，驚呼「生態好豐富」。

太平蝙蝠洞是昔日中部約會聖地，溪流吊橋的美景，加上狹隘易積水的洞穴，吸引許多情侶到此牽手一遊，溪岸更是早年學子最愛相約戲水兼烤肉的處所，可昔近年因名勝遊樂場所增加，逐漸被遺忘，台中市議員張玉嬿爭取市府經費打造結合自然景觀與順應地形的環狀步道，盼能重振觀光。

張玉嬿說，市府2014年斥資2500萬興建百蝠橋，觀光客一度人氣回升，因靠山的橋端缺乏對應的步道可以環山旅遊，民眾難以久留，經她爭取900萬元預算，建置長420米的第一期步道，近期已完工開放，第二期延伸步道工程也已完成設計，約460米長、預算1500萬元，預計明年施工，屆時環狀路網可走到蝙蝠洞廣場。

第一期步道維持自然林相原貌，鋪設碎石、打造觀景涼亭，植物種類眾多，各種昆蟲和鳥類展現豐富生態，也可見獼猴出沒，讓人深刻感受大自然的生命力，制高點眺景台可看到百蝠橋、頭汴坑溪和護國清涼，視野遼闊，相當適合民眾結伴健行踏青。

(中時 )

台南市文旦大賽開跑 第一階段果… 日月潭月老寒拾殿兩岸婚禮 徵10…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。