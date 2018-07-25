阿媽年代約會聖地「太平蝙蝠洞」 靠生態步道找回春天

2018年07月25日 17:41 中時 馮惠宜

太平蝙蝠洞是昔日年輕人烤肉約會聖地。（馮惠宜攝）

60、70年代年輕一輩烤肉、約會聖地「太平蝙蝠洞」在地方議員爭取下，台中市政府斥資興建長達九百米的休閒步道，第一期工程已完工啟用，有家長趁著暑假帶著孩子來此踏青，沿著步道一路看到各種鳥類昆蟲，驚呼「生態好豐富」。

太平蝙蝠洞是昔日中部約會聖地，溪流吊橋的美景，加上狹隘易積水的洞穴，吸引許多情侶到此牽手一遊，溪岸更是早年學子最愛相約戲水兼烤肉的處所，可昔近年因名勝遊樂場所增加，逐漸被遺忘，台中市議員張玉嬿爭取市府經費打造結合自然景觀與順應地形的環狀步道，盼能重振觀光。

張玉嬿說，市府2014年斥資2500萬興建百蝠橋，觀光客一度人氣回升，因靠山的橋端缺乏對應的步道可以環山旅遊，民眾難以久留，經她爭取900萬元預算，建置長420米的第一期步道，近期已完工開放，第二期延伸步道工程也已完成設計，約460米長、預算1500萬元，預計明年施工，屆時環狀路網可走到蝙蝠洞廣場。

第一期步道維持自然林相原貌，鋪設碎石、打造觀景涼亭，植物種類眾多，各種昆蟲和鳥類展現豐富生態，也可見獼猴出沒，讓人深刻感受大自然的生命力，制高點眺景台可看到百蝠橋、頭汴坑溪和護國清涼，視野遼闊，相當適合民眾結伴健行踏青。

(中時 )