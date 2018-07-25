「金城盃籃球邀請賽」開打 兩岸8勁旅一較高 下

2018年07月25日 17:53 中時 李金生

邁入第27年的「金城盃籃球邀請賽」已是兩岸大學籃球競賽的重要平台之一。（李金生攝）

金門籍的球星和球評李伯倫回到故鄉，替選手們加油打氣。（李金生攝）

金城鎮長石兆瑉為金酒與山東農業大學的開幕戰開球。（李金生攝）

高水準的菁英組比賽，吸引球迷前往觀賞。（李金生攝）

金酒與山東農大學的開幕戰，雙方激烈纏鬥。（李金生攝）

日前率先開打的社會組比賽，由青年高中獲得冠軍。（李金生攝）

邁入第27年的「2018金城盃籃球邀請賽」菁英組今（25）日下午開打，SBL金酒籃球隊與兩岸大學共8支勁旅同場競技，高水準的籃球年度盛會吸引球迷喝采加油。

主辦單位金城鎮公所表示，7月25日至29日展開的菁英組賽程，今年邀請106學年度大專籃球聯賽公開1級球隊高雄師大、中州科大、臺灣師大及臺藝大球隊，以及金酒公司冠名贊助SBL金門酒廠籃球隊，與跨海來到的大陸山東農實業大學、汕頭大學及山西大學等勁旅一較高下，期盼透過兩岸大學籃球勁旅以球會友，再打出地區新一波的籃運熱潮。

大陸福建籃協主席方大川指出，「金城盃籃球邀請賽」菁英組賽事以打造兩岸大學籃壇的精彩交鋒為主要思維，歷年來也曾邀請廈門大學、華僑大學、北京大學、清華大學等大陸籃球名校參加，已是兩岸大學籃球競賽的重要平台之一。

日前率先開打的社會組優勝隊伍，也在今天開幕典禮中頒獎：冠軍青年高中，獎金3萬元及獎盃。亞軍烈嶼鄉公所，獎金2萬元及獎盃。季軍澎湖縣，獎金1萬元及獎盃。最佳5人獎有青年高中陳鈺衡、吳鈺堂、烈嶼鄉公所洪維航、澎湖縣許祖豪、金門縣許政祐，最有價值球員是青年高中涂亦含。

(中時 )