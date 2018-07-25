永隆大樓老屋拉皮 基隆首件獲營建署補助都更案

基隆市中正路上的永隆大樓，屋齡約42年，近期獲得內政部營建署同意補助都更經費，將進行老屋拉皮工程，成為基隆市首件獲得營建署補助的案子。（張穎齊攝）

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基隆港堪稱台灣的國門，但周邊的建築物卻十分老舊，還曾發生外牆剝落的意外，基隆市中正路上的永隆大樓，屋齡約42年，自2010年即開始推動拉皮，近期終於獲得內政部營建署同意，將補助約650萬做為外牆拉皮修繕經費，成為基隆市第1個獲得營建署補助的案子。

永隆大樓位在基隆港東岸臨港第一排，於1976年8月完工啟，總共有73戶，如今屋齡約42年，原先的外牆是白色馬賽克磚，但因時間久遠而出現髒汙，立面還有加裝的鐵窗，外觀不佳。

管委會自2010年就開始爭取都更基金補助，來為建物外觀做拉皮整修，但因原本委託的建築師與住戶之間溝通不順，隨後辦理解約，直到2015年由恩果建築師事務所接手。

都發處都市更新科長余憶雯表示，經過多年的努力，永隆大樓終於獲得營建署同意補助，進行都更拉皮，總工程經費為1393萬5417元，而營建署本月上旬核定補助651萬6913元，剩下的741萬8504元則由管委會自行負擔，永隆也成為基隆市首件獲得中央補助的都更案。

余憶雯說，接下來還要等管委會將修正計畫書提給市府後，再送到都更審議委員會進行報告，核定的相關後續事宜則會在今年9月下旬出爐。

恩果建築師亷貴晶表示，事務所從3年前開始接手，其中走行政程序的過程中可說是相當辛苦，因為每年都有不同的都更新規章，所幸透過管委會多方溝通及努力，終於陸續取得都更同意書，屆時外牆拉皮會以格柵式半遮，最快明年可以看到嶄新的永隆大樓。

另外，位在仁愛區的聯宏社區，也屬於民間自主都更，近期也在爭取中央經費補助，將正式進入都更程序，市府希望可有效提升基隆都市景觀，提高老屋價值，讓住戶住得更安心。

(中時 )

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