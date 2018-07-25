青年搞文創 正濱漁港藝術節開跑

共創藝術節邀請新媒體藝術家，透過雷射光影、互動電燈網、動畫等不同形式妝點正濱漁港。（李怡萱翻攝）

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正濱漁港碼頭重新粉刷後，靠著整排色彩繽紛的建築，一躍而成基隆地區新打卡點。（張穎齊翻攝）
「苔客上岸─2018正濱港灣共創藝術節」25日登場，共有9位藝術家參展、5場港灣講座，數場工作坊及港灣小旅行在這等著大家來體驗。（張穎齊翻攝）

正濱漁港碼頭重新粉刷後，靠著整排色彩繽紛的建築，一躍成為基隆地區新打卡點，吸引不少網美與攝影好手前來拍照；由與「NBA球星」同名的在地青年林書豪發起的「苔客上岸─2018正濱港灣共創藝術節」25日登場。林書豪表示，這次有9位藝術家參展、5場港灣講座，數場工作坊及港灣小旅行在這等著大家來體驗。

正濱漁港興建於1929年，位於基隆市中正區正濱里及和平島，屬於第一類漁港；曾為繁榮極盛的漁貨商港，然而現今漁港商業往來沒落，漁港陷入長期「半荒廢」狀態。林書豪不忍心這麼美的風景無人欣賞，主動發起藝術節活動，希望讓藝術節成為定期活動，讓漁民、藝術家與一般民眾一起創作，為老漁港注入新生命。

共創藝術節除了透過藝術家的眼光挖掘地方人文與歷史之外，也將這些文化創造成各種形式的作品，帶著遊客一起進入藝術家的眼球。作品四散於港灣各處，包括舊漁會大樓、木平台、港邊大草坡等都有藝術家作品，希望遊客能在漫步過程中發現隱藏其中的作品。

林書豪表示，為了讓更多人認識正濱漁港，這次特別透過群眾募資，成功募款超過23萬元，目前已全數投入共創藝術節，邀請盧藝、林書瑜、張博傑及高德亮等4位新媒體藝術家，透過雷射光影、互動電燈網、動畫等不同形式妝點正濱漁港。民眾逛完展覽可順路到Casa Picasso、圖們咖啡館等港邊的特色店家休憩，邊欣賞海景邊體驗悠閒夜晚，來一趟夏日裡的慢旅行。

(中時 )

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