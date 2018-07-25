堅信音樂可以改變生命！杜達美這次真的要來了

2018年07月25日 17:52 中時 李欣恬

享譽全球的指揮家杜達美要帶領柏林愛樂來台了！去年10月杜達美因政治因素取消亞洲行程，令許多樂迷抱憾，今年他將與柏林愛樂來台，演出馬勒第5號交響曲、蕭士塔高維契第5號交響曲、伯恩斯坦第1號交響與管弦樂嬉遊曲等經典曲目。

杜達美長年推廣古典音樂，也致力於青年的音樂教育，他表示：「並不是人們不喜歡古典音樂，只是沒有機會理解和體驗，當你是一名音樂家時，在一個舒適的音樂廳演奏，和在社區演奏，都同等重要。」

杜達美出生於委內瑞拉，他深信「音樂可以改變生命」，他期望貧窮地區的孩子們，都能有機會接受音樂教育，拿樂器勝過拿黑槍。去年杜達美原本預定要帶領子弟兵西蒙．玻利瓦爾交響樂團來台，演出貝多芬9首交響曲，卻因他對委內瑞拉政府喊話：「政府不該用暴力對待人民！」使他遭到委內瑞拉總統馬杜羅封殺，也命令西蒙．玻利瓦爾交響樂團不得隨他出國巡演，因而取消亞洲行程。

台灣觀眾聆聽西蒙．玻利瓦爾交響樂團暫時無望，這回他將帶領柏林愛樂來台，也將展現和樂團間長年的默契，去年他還曾拿著小提琴，在舞台上和團員們一起演奏德國作曲家保羅．林克作品《柏林的空氣》，與觀眾、團員們同樂，默契非凡。

音樂會將於11月11日、13日在台北國家音樂廳演出，11月14日於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。

(中時 )