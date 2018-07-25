獨家／屈中恆花15萬元送女歐洲遊學 不捨孫鵬這段時間受盡煎熬

屈中恆在錄影前表示，近期忙著舞台劇巡演。（林彥君攝）

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時報周刊
林彥君

屈中恆和老婆Vicky育有4個女兒，他25日在《冰冰SHOW》錄影前表示，他近期忙著舞台劇巡演，及每週一天進棚錄《國光幫幫忙之大哥是對的》，對於孫鵬夫婦近況，都是從媒體上了解，他身為父親，很明白孫鵬夫妻的心情，他說：「我了解他們對小孩的煎熬跟擔心，我能不打擾，就不打擾。」

他也表示，若未來小孩想到國外念書，他會讓老婆到當地陪伴，「等小孩升大學，有其他想法時才會討論，如果要送出國，媽媽一定要跟著，畢竟很多事情沒辦法都照顧得到。」而二女兒在暑假有參加學校舉辦的遊學團，總參加人數約有100人，二女兒到倫敦及巴黎遊學3個禮拜，學校也幫忙安排住在寄宿家庭，總花費約15萬元。

他平時不給小孩讀書的壓力，在課業上給空間，希望小孩自動自發，「如果給壓力，我擔心小孩會因此逃避」，他也透露，二女兒的語言能力好，常常代表學校參加英語朗讀及演講比賽，但都很低調，就算得到獎也都沒有告訴他，「都是老師通知，我們才知道。」

他在8月中忙完舞台劇巡演後，要去學習手語，雖正值暑期，但他並沒有打算帶小孩出國玩，僅有到中南部景點參觀，他表示這個暑假不打算帶小孩出國，他不好意思地說：「出國機會不大，我還沒跟小孩說，恐怕她們要失望了」他也幽默表示，就算小孩很失望，也來不及了，因為已經要開學了。

(時報周刊)

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