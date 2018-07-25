傳承一甲子！星國好滋味「黃亞細肉骨茶」飄香台灣

2018年07月25日 18:42 中時 徐力剛

店內裝潢移植新加坡總店風格，大方且典雅。（圖片提供／黃亞細肉骨茶）

黃亞細肉骨茶提供多種類餐點選擇，滿足不同消費族群。（徐力剛攝）

特色料理「潮州滷豬手」（圖前）肉質軟嫩入味，售價200元／道。（圖片提供／黃亞細肉骨茶）

珍寶餐飲集團總裁黃建銘、黃亞細肉骨茶創辦人黃亞細及和興餐飲公司執行長曾柏憲蒞臨現場合影（由左至右）。（圖片提供／黃亞細肉骨茶）

說到星馬平價美食，「肉骨茶」可謂箇中翹楚。創立於1955年的新加坡「黃亞細肉骨茶」此次攜手和興餐飲集團，選址新光三越A8開設首間海外分店，26日起正式營運。

黃亞細肉骨茶門市坐落A8館三樓，裝潢維持新加坡茶室風格，室內醒目「黃亞細肉骨茶餐室」匾額高掛，35坪寬敞空間，最多同時容納86席座位，採全自助點餐方式營運，搭配大理石紋餐桌與復古吊扇設計，宛如置身星國總店。

肉骨茶主要分為「潮州式肉骨茶」和「福建式肉骨茶」2大種類，潮州式淡褐色湯頭，僅使用胡椒及大蒜熬製，而福建式則加入中藥熬煮，湯色偏黑、藥材香氣較重。身為肉骨茶愛好者，也許你會發現黃亞細肉骨茶湯頭色澤較一般潮州肉骨茶深，對此和興餐飲執行總監林宜靜表示，黃亞細肉骨茶製作時，除加入白胡椒、蒜頭熬製外，更搭配「特製醬油」增添層次感，故湯頭顏色深且香氣更加濃郁迷人。

黃亞細肉骨茶另一大特色為「38黃金湯方」，主廚以台灣究好豬為食材，嚴選靠近豬背部里肌小排部位入饌，每頭豬僅有3%部位符合標準，強調不添加中藥材，以胡椒熬煮湯頭8小時，最終呈現金黃色澤清爽不膩口。

店內推出12道經典菜色，包括1種肉骨茶、5種特色潮州滷水、4種小菜、2款主食及油條。其中招牌餐點「上等肉骨茶」每碗附2根10公分豬肋排，建議以油條蘸佐湯汁品嘗，或搭配麵線、米飯享用滋味一絕。滷水部分，則以「潮州滷豬手」最為吸睛，精選豬前蹄部位下鍋滷製，入口膠質感豐厚，口感清爽帶勁，成為饕客必點品項之一。

歡慶新店開幕，祭出特色冰品「三明治冰淇淋－新冰樂」饗客，7月26日至29日，凡購買上等肉骨茶乙份，即贈三明治冰淇淋乙份。同場加映「早鳥新冰樂」活動，7月30日至8月24日止，每日前150名顧客，點選上等肉骨茶乙份，可免費獲得三明治冰淇淋乙份。

(中時 )