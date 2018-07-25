外國航空被迫更名 總統府：不會把我們國家從世界抺煞

2018年07月25日 18:05 工商 崔慈悌

大陸發函44家外國航空公司，要求把網站中的「台灣」更名為「中國台灣」，多家航空妥協更名。總統府發言人林鶴明表示，台灣和世界緊密連結，不是任何打算從網路上更改名稱的企圖，就可以把我們的國家從世界上抹煞，也絕不會因為壓力而低頭。

大陸4月25日發函44家外國航空公司，要求限期把網站中的「台灣」更名，25日是最後期限，雖然美國白宮、國務院先後表達反對立場，但被點名的業者包括美國航空、達美航空、聯合航空已紛紛把「台灣」拿掉，只留下機場代碼，並改用「台北」來稱呼。

林鶴明表示，台灣，是世界排名前十八大的貿易國，也是自由之家評鑑，地球上195個國家中，最自由的國家之一。

他說，台灣，儘管風災地震頻繁、天然資源有限，卻能經營出最有活力的經濟。台灣，就算緊鄰世界上最大的共產國家，還有不間斷的打壓，仍舊堅持對自由民主的熱愛，屹立不搖，並且還是國際社會最積極的貢獻者之一。

林鶴明強調，這樣的台灣，和世界緊密連結，並且堅定地站在普世價值的基礎上，「不是任何打算從網路上更改名稱的企圖，就可以把我們的國家從世界上抹煞」。台灣人絕不會因為壓力而低頭，從而把對自由的信念與下一代的幸福犧牲掉。

對於中國逐漸失控的國際行為，他說，我們要提醒國際社會正視，並且共同協力於減少、遏止這類行為的擴散，以維護自由民主價值及國際社會的安全與穩定。我們也對包括美國在內理念相近國家及國際社會聲援台灣表達誠摯謝意。

(工商 )