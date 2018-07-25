拒登嗆聲廣告 丁守中：將成為民進黨年輕選票墓誌銘

丁守中辦公室/提供

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中時電子報
綜合報導

台北市議員參選人羅智強、游淑慧原定今天刊登「拒投民進黨、台大有校長」公車廣告，但遭欣欣客運以內容爭議為由下架，國民黨台北市長參選人丁守中今天聲援表示，退輔會身為欣欣客運近半股權大股東，整起事件傷害言論自由，傷害台灣民主發展，非常不尋常，也證明民進黨「急了」，知道拔管、卡管不得人心，引起年輕人反感才出此下策。也證明「拒投民進黨、台大有校長」將是民進黨青年選票的墓誌銘。

丁守中也說，退輔會需要說明這種妨礙言論自由的作為是上面的壓力？還是欣欣客運或退輔會自己揣摩上意？他批評，退輔會沒有辦法保護退休軍人權益，如果還在幫民進黨當打手，扼殺自言論自由、商業行為，怎對得起「黃埔」這兩個字？

羅智強則說，今天可以封羅智強的口，明天就可以封全台灣人的口。所以民進黨愈怕強調「台大沒校長」這件事，他就愈要做。他已接洽其他公車廣告公司刊登相關廣告；如果台北市公車都不刊登，就到台中、高雄去刊，民進黨有本事隻手遮天，他就租小發財車到處宣傳「支持民進黨、台大沒校長」。

羅智強與游淑慧近日為聲援台大校長案，發起「拒投民進黨、台大有校長」嗆聲公車活動，以廣告結合小額募款，頗受矚目。只是原定這輛251路線公車廣告今天上路，卻在昨天傍晚臨時通知，因內容有爭議下架。丁守中與兩人今天合開記者會，痛批欣欣客運與退輔會戕害言論自由。

丁守中表示，國民黨執政時，公車廣告也沒被禁止過，民進黨執政後卻用公權力干涉商業行為與言論自由，推動東廠政治，證明民進黨是專制獨裁政權，無所不用其極打擊台灣民主發展。羅智強則批評，廣告公司說是欣欣客運認為內容有爭議，卻說不出有何爭議，又有哪個字違反善良風俗？還是民進黨三個字不能講？

(中時電子報)

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