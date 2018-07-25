一張公文 預見東亞青運被取消

國際奧會來函。（圖／擷取自游淑惠臉書）

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中時電子報

第一屆東亞青年運動會原訂2019年8月在台中舉行，東亞奧林匹克委員會（EAOC）24日在臨時理事會中發起表決，決定停辦賽事。國民黨籍台北市議員參選人游淑惠在臉書貼出一張國際奧會公文並指出，「早有預警」。

根據中央社報導，中華奧會副主席蔡賜爵、陳士魁24日在體育署召開記者會表示，EAOC在中國大陸北京開會，中國大陸、北韓、香港、日本、韓國、澳門、蒙古、台灣（中華台北）8個會員全數到齊。

最後，包含6個會員和EAOC主席共7票贊成停辦台中東亞青運，即便台灣（中華台北）投下反對票、日本棄權，最終仍在多數決議的情況下，決定停辦東亞青運。

國民黨籍台北市議員參選人游淑惠今（25）日在臉書指出，「2020東京奧運台灣正名公投」，而早在兩個多月前，中華奧會秘書長沈依婷就公開提出預警，國際奧會已來函表示執委會決定「不會核准名稱更動」。

國際奧會公文寫道，「國際奧會於2018年5月2日至3日於洛桑召開的執委會中討論，決議不予核准任何中華台北奧林匹克委員會名稱的改變。」

另據中央社報導，中華奧會秘書長沈依婷5月19日即曾表示，國際奧會5月初在執委會就決定「不會核准名稱更動」。

國際奧會委員吳經國也曾於5月18日受訪時提到，必須尊重當年簽下的洛桑協議，並先以保障運動員參賽機會為首要考量。

(中時電子報)

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