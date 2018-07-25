歡慶88節 橡木桶洋酒頂級威士忌限量搶購中

2018年07月25日 18:28 中時電子報 綜合報導

為祝賀法國睽違20年拿下世足冠軍，日前橡木桶洋酒推出全館法國酒（葡萄酒、白蘭地或香檳）特價65折，造成球迷樂翻搶購，撿了不少便宜；趁著88節即將到來，橡木桶則為辛勞的父親們準備了一些經典商品，像是漲翻天的限量版Arran愛倫單一麥芽威士忌、英超阿森納足球樂部官方唯一指定的Santa Rita聖大力葡萄酒，還有夏日最速配的瑞典第一品牌Herrljunga Cider，都是今夏最夯選擇！趁著這波活動，智利聖大利120系列葡萄酒（卡本內蘇維翁、梅洛、卡門）任選三瓶千元有找，另送限量聖大力X阿森納應援運動毛巾，CP值破表！

近年台灣威士忌市場競爭趨於白熱化，許多品牌看中市場潛力，紛紛投入，消費者則看得眼花撩亂，到底該怎麼選？橡木桶洋酒總經理袁德珮指出，消費者可以參考具公信力的各大國際酒類獎項，或者權威性的酒類投資指數，有專家背書，投資也相對穩當。例如，短短六年內，得到年度愛爾蘭威士忌、穀物威士忌等超過175面國際烈酒大獎的「Teeling天頂愛爾蘭威士忌」，還有極具話題性的限量版威士忌「Stout啤酒桶威士忌」、「復興系列最終限量版」、「橡木桶洋酒25週年聯名限量紀念版」等，都是具潛力投資標的。

極具潛力的投資標的－天頂復興系列-Vol.-V-12年單一麥芽愛爾蘭威士忌。(橡木桶洋酒提供)

智利聖大利120系列葡萄酒任選三瓶千元有找，CP值破表。(橡木桶洋酒提供)

袁德珮表示，世足熱持續延燒，緊接著8月11日，全球最多人次觀賞的體育賽事之一「英國超級杯足球聯賽」也將開踢！首度獲英超頂級聯賽俱樂部青睞 獲選為官方用酒的聖大力Santa Rita葡萄酒，現在在台灣也喝得到囉！不管乾杯 小酌，六度獲評全世界最受尊崇酒莊之一的聖大力，都有適合酒款可供選擇！

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(中時電子報)