山寨奇蹟 「伊朗版」鳳凰飛彈將投產

伊朗仿製鳳凰飛彈終於得到成果，稱為Fakour。(圖/Tasnim )

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中時電子報

伊朗國營的塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)報導，伊朗自製的遠程空對空飛彈「智慧」(Fakour) 完成研發，開始大量生產。這型飛彈是對美製AIM-54鳳凰飛彈(Phoenix)進行逆向工程的成果。

伊朗軍方對智慧飛彈投產相當重視，特別在7月23日舉行量產儀式，並且由空軍的阿米爾．哈塔米准將(Amir Hatami)來為智慧飛彈的生產線揭幕，宣稱此型飛彈可以安裝所有的伊朗戰鬥機上。

伊朗空軍的F-14，機腹裝著美製鳳凰飛彈。(圖/伊朗空軍)

智慧飛彈從外型與體積都與美製AIM-54鳳凰飛彈完全一致，而鳯鳯飛彈原先是裝備給F-14雄貓戰鬥機(Tom Cat)所用，這是世界第一種主動導引的空對空飛彈。伊朗在1977年購入90架，也包括280枚左右的鳳凰飛彈。

美國的F-14曾經擊發過3次鳳凰飛彈，但是都沒有命中。然而伊朗空軍的F-14卻在兩伊戰爭中，將鳳凰飛彈的威力發揮到極致，據伊朗空軍的說法，鳳凰飛彈擊落了近百架的敵機，是擊落數最多的飛彈。

在美國中斷對伊朗的軍備零件後，伊朗一直想辦法維持鳳凰飛彈的效能，並且望透過逆向工程的方式進行仿製，據當地消息來源稱，新的智慧飛彈進了一些改進，包括新的導引系統、增強的射程和更快的飛行速度。

新的電子零件可以使導引系統縮小約30％，使飛彈重量減輕，也就增加的推進劑的效率，射程估計可以增加到15％，能夠在距離220公里處擊中目標。

近年來，伊朗的軍事技術人員在製造本土裝備方面取得了很大進展，逐步實現軍備的自給自足，甚至可以外銷給其他的武裝團體。

(中時電子報)

文章來源：Iran’s copy of US-made Phoenix air-to-air missile goes into production

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