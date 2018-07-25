警破窗割傷了手 忍痛逮到藥頭

台中市警第四分局黎明派出所員警，以二輛偵防車包夾陳姓藥頭車輛，並破窗逮補嫌犯。（黃國峰翻攝）

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台中市警第四分局黎明派出所員警，偵查毒品案件，循線掌握藥頭車輛行蹤，以二輛偵防車包夾陳姓藥頭車輛，順利逮補。（黃國峰翻攝）
台中市警第四分局黎明派出所員警，偵查毒品案件，從陳姓藥頭車輛內查獲毒品、贓款及聯絡工具等。（黃國峰翻攝）
台中市警第四分局黎明派出所員警，偵查毒品案件，從王男投宿的房間床墊下查獲毒咖啡包及吸食工具。（黃國峰翻攝）

台中市警第四分局黎明派出所，22日接獲民眾報案，逮補在汽車旅館房間吸毒的王姓男子，再溯源查出上游為27歲陳男所駕駛車輛出現在向上路，員警以偵防車前後包夾，陳男一度衝撞欲逃逸，過程中二名員警破窗時手掌被玻璃割傷，陳男見無路可逃就逮，全案警詢後移送台中地檢署偵辦。

警方前往查緝，果然在29歲王男房間外即聞到濃厚塑膠味，又見床墊傾斜，一掀起床墊，查獲15包毒咖啡，共231.83公克及K盤1個，經初步篩檢含有二級毒品安非他命，王男供稱與友人相約開趴，才準備叫傳播妹助興，就被員警查獲，大呼倒楣透了。

透過王男與上游的聯絡訊息，警方再往上溯源，掌握上游27歲陳男所駕駛車輛，當晚在向上路三段，發現該車行蹤，警方出動二輛偵防車前後包夾，但陳男仍試圖緊催油門，前後衝撞，以致冒出陣陣白煙。

過程中，黎明所副所長蔡明松、警員林忠毅在破窗時，不慎被碎玻璃劃破手掌，幸檢視後無大礙，陳男見逃不了，才下車配合盤查，員警於他駕駛的車輛內查獲19包毒咖啡，共129.35公克、裝K他命空瓶6個、行動電話2支、新台幣2千300元，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

黎明派出所長劉文榮表示，正值暑假「青春專案」期間，為展現保護青少年決心及加強打擊取締不法行為，將加強查緝青少年易聚集處所，打擊犯罪絕不手軟，展現警察維護治安的決心，以淨化社會治安。

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(中時 )

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