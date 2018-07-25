中油澎湖漏油汙染地下水檢測超標百倍 縣府提求償

中油澎湖漏油事件，董事長戴謙（中間）、總經理李順欽（右）親率同仁三鞠躬表示道歉。（陳可文攝）

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中油澎湖漏油汙染越演越烈，接連兩次採樣檢驗驚見地下水質的「甲基第三丁基醚」竟然誇張超標120倍，25日中油董事長戴謙親赴澎湖正式道歉，應允4項承諾：整治期程21個月復原、慰問金1800萬元、從優賠償、回饋金再研議，經濟部將全權監督。

中油澎湖湖西油庫驚爆嚴重漏油6.3萬公升，中油竟然隱匿通報，更避重就輕提供不實資訊，澎湖縣環保局第1波抽取廠內監測井水質檢驗發現地下水質「總石油碳氫化合物」濃度33.2 mg/L，高出標準3.3倍，縣府依法裁罰650萬元。

怎料環保局擴大檢測範圍，第2波採樣檢測結果更嚴重，地下水質「苯」測值0.537mg/L超過管制標準10倍以上，更離譜的「甲基第三丁基醚」120 mg/L，居然超標120倍，嚇壞了澎湖鄉親。

環保局已正式公告油庫廠區為地下水汙染控制場址，後續待環保署採樣數據出具後，不排除進一步擴大目前半徑400公尺警戒範圍。

澎湖鄉親氣憤情緒一觸即發，25日經濟部次長曾文生、中油董事長戴謙、中油總經理李順欽及所有中油高層專程飛抵澎湖善後，公開三鞠躬道歉。

與縣府應變處理專案小組協商，戴謙當場答應針對直接污染的湖西村、湖東村、林投村、尖山村4村莊依比例原則核發一次性慰問金1800萬元，復原整治期程預計21個月內完成，關於實質受損仍需時間調查，也從優賠償；另湖西鄉親提議回饋金，中油回應過去沒有機制，將考量研議可行性。

曾文生表示，經濟部一定扮演監督立場，尤其中油是國營事業有供油穩定的義務，這次嚴重過錯責無旁貸，但懇請澎湖鄉親理性給予改過自新的再一次機會。

(中時 )

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