東亞青運沒了！台灣體育界怒：饒了無辜的運動員

2018年07月25日 18:40 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

由台中市主辦的東亞青年運動會，因東京奧運正名公投，主辦權被取消。台灣體育界人士今天發出沈痛聲明，遺憾十年苦練無人問，連一舉成名的機會都被剝奪，不知要向誰抱怨。懇請大家饒了無辜的運動員，讓政治歸政治，體育歸體育，回到國際運動賽事比賽的初衷。

中華民國體育運動總會會長張朝國今天帶領體育界人士發出聲明，呼籲東亞奧主席劉鵬及祕書長宋魯增不要誤解，國內公投是人民參政權及言論自由的彰顯，並非全國共識，卻變成取消東亞青年運動會的理由，讓主辦單位準備四年、投入六點七億的努力成果，化為烏有，違反奧運精神，希望收回這不智的決議。

聲明指出，這不僅剝奪了分分秒秒苦練的運動員登上國際舞台發光發熱的機會，長期訓練選手的教練以及在幕後支援贊助他們的行政體系與企業，也都失去讓世界看見台灣的機會。選手們多年來的訓練和汗水，好不容易有了表現的機會，現在卻一夕消失。

體育界痛心，東京奧運正名公投是只顧政治利益、不顧運動員權益的暴虎馮河舉動，因為這樣的公投，牽扯到的是國際間的運動事務，因此，國際奧會已經明確告知不會有實際效益，部分政治勢力還要強硬推動，等於是刻意犧牲運動員權益換取選票的行為。

更重要的是，推動者也沒有替代國際奧會多年前洛桑協議的改善方案，渾然不覺這樣的行為會導致洛桑協議失效，我國運動員可能從此不能參加任何在洛桑協議及奧會模式影響之下的運動比賽。

台灣體育界再次呼籲，運動員的專長是展現人類的體能極限，不應成為政治的籌碼或是操弄政治的力量，懇請大家饒了無辜的運動員，讓政治歸政治，體育歸體育，回到國際運動賽事比賽的初衷。

(中時電子報)