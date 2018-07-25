不離不棄！相戀7年如願 癌末丈夫婚後10小時安心離世

2018年07月25日 18:53 中時 張祈

翁先生與太太遲來的婚禮，昨在門諾醫院安寧病房溫馨舉行。（門諾醫院提供）

翁先生與太太遲來的婚禮，昨天在子女、醫護人員的陪伴下，溫馨舉行，鄭小姐也如願成為翁太太。（門諾醫院提供）

「我要嫁給你了喔！你要記得喔！」是鄭小姐晚了7年的承諾，與先生的甜蜜婚禮昨天在門諾醫院安寧病房舉行，由血液腫瘤科醫師林斈府擔任證婚人，在孩子們及醫護人員的見證下，如願成為「翁太太」，先生抗癌一年，在完婚10小時後安詳離世。

翁太太與翁先生過去彼此都有一段婚姻，在親友的介紹下，兩人一見鐘情，便決定攜手共度一生，雖遲遲未能完成結婚儀式，但隨著小女兒出生，為和樂家庭再添幸福，一年前罹癌後，一家人也陪著他度過抗癌關卡。

用紅線替代結婚戒指，雙方在眾人的見證下完成了這場遲到7年的婚禮，透過喜樂的詩歌為這對新人獻上祝福，小女兒獻上爸爸、媽媽穿著西裝、禮服的畫作給爸爸，翁太太輕聲的在先生耳邊哽咽說，「我願意嫁給你，永遠愛你，請你放心」場面簡單溫馨。

翁太太說，先生雖不善於表達，但他的樸實就是全家人最大的安全感。婚禮現場一家人圍在床邊，孩子們輪流親吻著爸爸，是一家人最美的全家福照，翁太太摸著先生的額頭說對他說「從不後悔跟你在一起，謝謝你7年的陪伴。」

然而就在完成結婚儀式10個小時後，翁先生不敵病魔安詳離世，門諾醫院安寧共照團隊表示，癌友除了需要專業的醫療照護，身、心、靈更需要加倍的關心，透過安寧照護，除了讓病人感受到最舒適的照顧，也協助病人完成心願，讓病人能夠安心的轉身，為家屬留下美好的回憶。

(中時 )