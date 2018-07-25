台中市停車費溢繳退款率僅13.74％ 議員籲建查詢機制

市議員楊正中痛批，台中市停車費溢繳退款率僅13.74％，要求次府應建立完善停車繳費查詢機制。（陳世宗翻攝）

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台中市106年溢繳停車費金額高達1498萬餘元，共計44萬2534件，當中完成退費金額僅205萬、5萬5,903件，退款率僅13.74％。市議員楊正中25日要求，應建立一套完整停車繳費查詢機制及退費機制。台中市政府交通局表示，如發生停車費溢繳情形，停管系統會主動退回溢繳金額。

楊正中指出，許多民眾習慣到超商繳停車費，超商多媒體機印繳費單完成繳費後，親友在不知情的狀況下，又重覆持停車繳費通知單繳費，停1次車繳了2次費用；因市府銷帳時程冗長，導致繳費時無法判別該筆停車費是否繳納，造成重覆繳費，儼如一條牛剝兩次皮。

楊正中表示，停車費過期沒繳，一定會收到台中市政府寄來的催繳通知；停車費多繳，卻不會收到市府寄來的退費通知。106年溢繳停車費44萬餘件金額為1498萬餘元，完成退費金額僅205萬約5萬件，仍有高達約38萬件金額1292萬餘元沒有退還給民眾。

交通局說，目前僅申請金融、電信業或行動支付代扣繳停車費服務，停管系統才有辦法自動認定繳款人的身分，造成其他情形需以個案方式查證處理，鼓勵民眾利用信用卡或金融代扣停車費用；如發生停車費溢繳情形，停管系統會主動退回溢繳金額。

交通局長王義川強調，已請系統廠商建置停車費線上查詢系統，讓民眾隨時可查詢最新的停車繳費資訊，預計今年底可完成上線，進一步確保民眾權利。

(中時 )

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