夏日必衝！兩大原創音樂盛宴搖滾一夏

2018年07月25日 19:11 中時電子報 綜合報導

盛夏搖滾篇_夕色戀愛篇

在青春必做的清單上面，一定有音樂節。汗水混著淚水，激動的呐喊尖叫，這是青春最炙熱的模樣，也是一生中難忘的回憶！而今夏最受注目的音樂盛宴，當屬能同時擁有美麗海景、沙灘、比基尼、啤酒的「2018新北市貢寮國際海洋音樂祭」以及「淡水漁人舞台-夏日原創音樂季」最具人氣，集結了國內外傑出樂團及歌手，多元音樂風格，無樂不歡，要和樂迷一起瘋狂整個暑假！

藝術在海祭18樂引爆樂迷視聽新震撼

於2000年開始舉辦的新北市貢寮國際海洋音樂祭，堪稱台灣最盛大的音樂年度盛會。上百組國內外超強的表演團體，無論是神級般的搖滾樂團還是剛冒出頭的地下樂團，不分名氣大小登上同一個舞台，每年7月都有數十萬名搖滾音樂愛好者前往朝聖。今年將於7/27至7/29連續三天在貢寮福隆海水浴場熱力展開，以「18樂」為主題，擁有多元曲風、多種快樂，更有多樣玩海祭的方式，特別邀請臺灣與國際的知名藝術家，用藝術創作為海祭彩繪出美麗畫面，讓音樂與藝術激盪出新火花，前所未有新感受！

(圖/新北市政府觀光旅遊局 提供)

今年海祭除了超強卡司受矚目外，特地邀請到Akibo設計的「閃閃電光樂團(SIAM SIAM ROBOT）」來到福隆海水浴場展出，這是以九座機器人組成的樂團，曾於世大運閉幕典禮中演出，並持續在國際展出，此次克服現場臨近海邊的烈日與風沙等障礙，運送到海洋音樂祭活動現場，實屬不易，樂迷們可與機器人樂團近距離接觸，一起感受閃閃的聲光魅力！此次Akibo更特別邀集國內外知名藝術家，以多元創意發想、共同打造「海祭18樂裝置藝術」。海祭18樂要用視覺與聽覺的雙重饗宴，讓觀眾們耳目一新、讓現場氣氛High到最高點！

(圖/新北市政府觀光旅遊局 提供)

(圖/新北市政府觀光旅遊局 提供)

到福隆吃喝玩樂賞美景聽海祭

很多人因為海祭而初次造訪貢寮，「陽光、海洋、沙灘」是這裡給人的第一印象。但許多人都不知道，依山傍海的貢寮，擁有許多獨特美景，參加海祭感受狂歡氣氛之餘，還能安排自然與人文的一日輕旅行，細細探索自然的原生美好！可走訪「桃源谷」一覽蘭陽平原及龜山島仙境美景，到有百年歷史的「卯澳漁村」尋幽訪古，還可到又有很多浪漫裝置藝術、可欣賞無敵海景的「三貂角燈塔」，感受自然的洗滌。走入貢寮，你將可以深刻體驗臺灣的人文氣息、海洋魅力與獨特美景！

如果懶得規劃行程，就交給貼心的新北市政府觀光旅遊局準沒錯！今年精心策劃「貢寮海漾趴踢」小旅行，3條各具特色的海線遊程，帶你感受漁村祕境、獨木舟探險及浮潛樂趣，體驗價650元至1,480元，讓你在這個盛夏時節，盡情擁抱海洋，享受美好時光，報名請上新北市觀光旅遊網查詢。

(圖/新北市政府觀光旅遊局 提供)

(圖/新北市政府觀光旅遊局 提供)

夏日解憂最夯體驗 就在淡水漁人舞台

為鼓勵原創音樂，新北市政府協力各界資深音樂人、設計師、文字工作者跨界合作，打造「淡水漁人舞台」，經過兩年耕耘，今夏自6/23到8/26(7/28-29、8/18-19除外)，每周六、日晚間6點半到8點半，在漁人碼頭再度熱力開唱，伴隨音樂夕陽美景盡情搖擺！

(圖/新北市政府觀光旅遊局 提供)

戶外原創音樂表演X限定款精釀啤酒

今年活動以WELOVE MUSIC為主題，傳達多元音樂、百花齊放的概念，匯集了超過14種以上不同的音樂型態，集結36組實力堅強的獨立樂團及歌手進行演出，滿足不同樂迷的喜好與期待。7月份精彩表演讓樂迷感受國際級的音樂饗宴，8月表演陣容更加精彩，8月4日將由資深的搖滾創作樂團「Nokey Band」與甫獲得金曲獎「最佳新人」與「最佳台語專輯」雙料獎項的「茄子蛋」擔綱演出，炎炎夏夜中，將帶給樂迷最原汁原味的原創歌曲。

(圖/新北市政府觀光旅遊局 提供)

(圖/新北市政府觀光旅遊局 提供)

8月陸續登場的還有淡水漁人舞台的招牌主題表演日─「重金屬之夜」、入圍今夏貢寮國際海洋音樂祭十強的「五五身」、曾獲得貢寮國際海洋音樂祭-海洋大賞的人氣樂團「BOXING」與曾獲得貢寮國際海洋音樂祭第一屆海洋獨立音樂大賞-海洋大賞得主的「88顆芭樂籽」等，陣容堅強且多元，勢必將帶給聽眾一個最嗨的夏日音樂饗宴。

以淡水夕照和壯闊觀音山為背景的淡水漁人舞台，號稱全台最美的戶外表演舞台，今年更以漁村曬魚情景意象結合漁人舞台專屬漁型Logo融入藝術燈飾，營造夏夜獨一無二的聽音氛圍。除了好聽的原創音樂，周邊內容豐富，有令人食指大動的原住民烤肉與美食，富含手作職人精神的文創市集，亦是挖寶的好選擇；即日起更推出與知名精釀啤酒商「啤酒頭」共同合作的漁人舞台專屬限定款啤酒，以柳丁汁為基底，帶有清爽微苦的口感，特別適合在炎炎夏日暢飲！

想要前往淡水漁人舞台的朋友，除了自行開車前往，建議多使用大眾運輸工具，搭乘捷運淡水線至淡水捷運站，轉乘指南客運紅26、836(假日)公車即可抵達淡水漁人碼頭；或者搭乘海上渡輪，由淡水碼頭或左岸八里(平日 20～30 分 / 班、假日 10～15 分 / 班)前往。如果還是不知道該怎麼走？沒關係，到了現場跟著鰆魚指標走就對了！

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(中時電子報)