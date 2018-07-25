「用筷子就能夾斷的軟嫩豬排」～邁泉豬排26日進駐忠孝SOGO

2018年07月25日 19:04 中時 徐力剛

「快樂豬里肌／腰內豬排特別膳套餐」多重美味一次滿足，開幕優惠價480元／客（原價520元／客）。（圖片提供／邁泉豬排）

瞄準養身族群商機，邁泉豬排推出「經典燴黑醋套餐」，售價420元／客。（圖片提供／邁泉豬排）

豬排名店「MAiSEN邁泉豬排」近年來全台遍地開花，自2016年登台以來，消費者好評如潮，台灣第6間門市坐落台北SOGO忠孝館11F，26日正式開幕。

看好台灣金字塔消費商機，此次引進日本青山本店高單價宴席雙人料理，全新「嚴選豚肉涮涮鍋（雙人套餐）」精選昆布、柴魚熬製湯頭，饕客將薄切豬肉在高湯中來回輕涮，建議先品嘗肉質原始風味，再蘸佐醬料享用。

邁泉豬排對食材品質嚴格把關，嚴選每頭豬僅1%「腰內肉」及9%「里肌肉」為原料，由專人手工挑除筋膜，確保肉質軟嫩入口即化，外層包裹特製麵包粉入鍋油炸，酥脆豬排外皮有著如羽毛般「直立」炸花，放涼後享用也不會出現油耗味，考驗主廚烹調功力。

邁泉忠孝門市推出限定版「快樂豬里肌/腰內豬排特別膳套餐」，除美味豬排外，加入日式精緻小菜（干貝甜蝦、燴蔬菜）點綴，提供消費者多層次味覺感動。另道「經典燴黑醋套餐」主廚精選日本有機玄米黑醋燴以里肌肉條（80g），搭配一口豬排（40g）品嘗，黑醋特有酸度與甜味刺激味蕾，具畫龍點睛之效。開幕首日至8月8日止，消費者凡點選「快樂豬里肌/腰內豬排特別膳套餐」，享優惠價480元。

(中時 )