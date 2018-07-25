北一女附近有啥好吃？ 麵線羹勾出「秘密證人」回憶

2018年07月25日 19:11 中時電子報 吳家詮

臺北地檢署附近的一家魷魚羹麵，被暱稱「秘密證人」魷魚羹，是許多司法人的回憶。（本報系資料照）

每當提起「小綠綠」北一女總是讓人感覺那地方就是一個「西瓜皮、裙長及膝，制服需紮在內」的刻板印象，又因為深處在「博愛特區」內，更加令人感覺森嚴肅木，但是因為交通便利，附近公家機關林立，隱藏許多「口袋美食」反而被疏忽，日前有網友在「PTT」詢問鄉民「北一女附近有啥好吃？」引起熱議討論，也勾起許多人的回憶。

北一女中位在中正區重慶南路一段，校門口斜對總統府、鄰近司法院、中央氣象局等地，離台北車站約20分鐘步程，交通十分方便。發問的網友表示，他雖然會路過北一女，但對附近不熟，希望大家能告訴他有沒有什麼吃的。

鄉民看到後紛紛留言：「往東吳大學城區部走周遭有些不錯麵店」、「東吳跟法院那條有小麵館」、「謝阿姨，吃無菜單料理」、「啊不就轉彎一下就台北車站了」、「北一女吃不到東西…去西門6號站」、「去西門町或台大醫院站那站」，也有人乾脆說「來建中吃老熊（牛肉麵）」好了。後面還有人推說「對呀，建中旁的福州乾麵超好吃」。

「北一女附近有啥好吃？」這樣的問題引起熱烈討論，也勾出大家的回憶，有位網友說，在鄰近臺北地檢署司法大廈後面，有一間攤位賣魷魚羹麵的，老闆娘和藹可親，「湯好味美，俗閣大碗」，加上很早就開始營業，因此進出法院的，不管是法官、書記官上班前會來帶一份進辦公室，前來出庭的當事人、律師，甚至押解人犯到地檢署的警察、嫌犯朋友也會先來「吃個麥夭（台語，吃點止餓之意），所以，慢慢就被一些警察暱稱是「秘密證人」魷魚羹，就是因為生意好，各樣的身份人都有。

不過這家「秘密證人」魷魚羹，因為配合周邊交通整理，傳說現在遷到植物園附近了，讓許多已經退休的警察老遠要「回味」都撲了空。

在北一女中附近，有棟巴洛式建築的「台灣最高檢察署」地下室的員工自助餐廳也是鄉民推薦之一。（圖取自Google Map）

而在PTT「北一女附近有什麼好吃」還有人推薦附近公家機關的餐廳，像是「吃台北地方法院的自助餐，從側門進去」、「國軍英雄館餐廳」、「台北地方法院地下室的餐廳」。不過也有鄉民說，北一女附近中午還有賣吃的，「晚上完全沒有」。

而實際詢問了北一女校友，她們說，學校管理很嚴，她們很少有「外食」，印象最深刻是有陣子，每到傍晚就隔著欄杆有人來賣麵包，但是後來被學校下令禁止。較晚期的校友則說，她們會到附近城中市場吃，因為那兒的麵很便宜。

(中時電子報)