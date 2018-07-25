玉山園區「毛地黃」花美 但全株有毒

盛開的毛地黃、對路過車輛好奇的山羌，玉山園區美麗的邂逅。（沈揮勝攝）

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玉山園區公路兩側常見毛地黃盛開，該花美麗但全株有毒，玉管處提醒遊客，應避免接觸或誤食。（沈揮勝攝）
晨曦中，逆光盛開的毛地黃，美得讓人讚嘆。（沈揮勝攝）
盛開的毛地黃。（沈揮勝攝）
路旁國寶鳥類「黑長尾雉」讓人驚艷。（沈揮勝攝）

玉山國家公園管理處25日公告8月景觀環境主秀，強調新中橫與南橫公路，沿線中海拔植物「毛地黃」花美讓人驚豔，紫紅、粉紅或白色花朵，像成串風鈴掛在獨枝莖上，但該植物全株有毒，應避免接觸或是誤食。

玉山國家公園管理處表示，玉山園區崇山峻嶺構成地域區隔性，加上海拔變化涵蓋亞熱帶至寒帶的完整生態系，造就多元的植相與地形，提供給生物絕佳的棲息地，孕育了豐富生態資源，等著愛山樂水者探訪。

但山區低溫，玉管處籲請民眾務必備妥禦寒衣物；如遇濃霧應打開車燈，遵行道路邊線或中線減速慢行。

目前園區交通路況，台21線新中橫公路進行災害工程復建，基於安全性考量，若需前往應事先電洽信義工務段新中橫工務站查詢最新路況，電話為049-2791511。

該道路110至145K處，甲類大客車採單向開放措施，信義往阿里山方向上午8點到11點、阿里山往信義方向下午2點到4點開放通行。

另115K至116K路段，進行上邊坡刷坡及路基復建工程，為考量用路人安全，實施整點放行10分鐘交通管制，管制時間、方式為每日上午8點至12點，下午1點至5點，每整點放行10分鐘，周六、日視情況採機動放行。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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