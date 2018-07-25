蘋果旗鑑店露臉了 明年在信義區開幕

美國芝加哥去年開幕的蘋果旗艦店「Apple Michigan Avenue」，以長方形屋頂和四圍全玻璃設計為最大特色。（翻攝自網路）

友善列印
中時
美國芝加哥去年開幕的蘋果旗艦店「Apple Michigan Avenue」，以長方形屋頂和四圍全玻璃設計為最大特色。（翻攝自網路）
台北蘋果旗艦店（左）造型跟芝加哥蘋果旗艦店「Apple Michigan Avenue」類似。（讀者提供）
從另一個角度看，台北蘋果旗艦店（左下）旁就是正在趕工搭建的遠百A13。（讀者提供）

遠東集團董事長徐旭東前年在周年慶造勢活動上透露，蘋果旗艦店（FLAGSHIP）要開在台北信義區遠百A13，近半年來不少信義區辦公大樓上班族都發現，鄰近新光三越信義新天地A11旁有一棟長方形屋頂、四圍全玻璃的建築，形似去年10月在美國芝加哥密西根大道開幕的旗艦店「Apple Michigan Avenue」，證實徐旭東所言不假，遠百A13預計明年中開幕！

目前蘋果旗艦店全球共25家，台北蘋果旗艦店會是全台唯一一家。從A13附近的大樓俯瞰，除了可看到蘋果旗艦店獨立建築的外觀，據悉內部結構會跟Apple Park遊客中心相似，有新一代Apple Store的設計風格，預計將設有發表簡報或舉辦工作坊（Workshop）的小型劇院，或提供蘋果產品和軟體使用教學的工作室（Studio），與以販售產品為主的直營店相較，會增加不少互動的展演空間。

(中時 )

「用筷子就能夾斷的軟嫩豬排」～… 搭公車掃描QR 掌握第一手防災訊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。