蘋果旗鑑店露臉了 明年在信義區開幕

2018年07月25日 19:49 中時 郭家崴

美國芝加哥去年開幕的蘋果旗艦店「Apple Michigan Avenue」，以長方形屋頂和四圍全玻璃設計為最大特色。（翻攝自網路）

台北蘋果旗艦店（左）造型跟芝加哥蘋果旗艦店「Apple Michigan Avenue」類似。（讀者提供）

從另一個角度看，台北蘋果旗艦店（左下）旁就是正在趕工搭建的遠百A13。（讀者提供）

遠東集團董事長徐旭東前年在周年慶造勢活動上透露，蘋果旗艦店（FLAGSHIP）要開在台北信義區遠百A13，近半年來不少信義區辦公大樓上班族都發現，鄰近新光三越信義新天地A11旁有一棟長方形屋頂、四圍全玻璃的建築，形似去年10月在美國芝加哥密西根大道開幕的旗艦店「Apple Michigan Avenue」，證實徐旭東所言不假，遠百A13預計明年中開幕！

目前蘋果旗艦店全球共25家，台北蘋果旗艦店會是全台唯一一家。從A13附近的大樓俯瞰，除了可看到蘋果旗艦店獨立建築的外觀，據悉內部結構會跟Apple Park遊客中心相似，有新一代Apple Store的設計風格，預計將設有發表簡報或舉辦工作坊（Workshop）的小型劇院，或提供蘋果產品和軟體使用教學的工作室（Studio），與以販售產品為主的直營店相較，會增加不少互動的展演空間。

(中時 )