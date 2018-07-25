探索台灣10＋島 海灣島主授證

蘭嶼島主是香港記者黃愷晴，要參與環保團體淨灘。（王思慧攝影）

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北竿島主、跳繩選手林金樟要在北竿不同的景點跳繩並拍影片，讓更多人認識北竿，右為觀光局長周永暉。（王思慧攝影）
72歲的古競祥是雪霸國家公園解說志工，獲選為吉貝島島主。（王思慧攝影）

觀光局6月以「台灣最理想的打工旅遊」為號召，推出「探索台灣10+島 show your island島主徵選活動」，歷經激烈網路票選，名單於日前公布。獲選的10位島主中，年紀最小21歲、最年長71歲，有大學生、工程師，還有正妹潛水教練及香港女旅遊記者，這10人都將肩負起行銷台灣島嶼之美的任務。

觀光局長周永暉表示，島主活動可以利用本島加離島方式，形塑台灣觀光，每個島主都用獨特的說明，推銷台灣特色。期許島主用3個方式，介紹島嶼，首先可錄影下美景，提供VR實境角度介紹島嶼特色；還要跟環保結合，宣傳低碳旅遊；當然也要介紹島嶼文化歷史特色，帶動更多人旅遊台灣。這次為了延長夏季旅遊熱潮，推廣時間訂在8、9月，希望帶來人潮至少跟去年同期相比有20％以上。

蘭嶼島主香港記者黃愷晴說，為了想要人生不一樣，因此報名參加島主活動，有聽說蘭嶼有污染的問題，也想要利用這次機會，呼籲保護這個地方。目前已聯繫當地團體，在8月27日到9月2日參與相關活動淨灘，要把台灣的美麗特色宣揚給更多人知道，島上經歷讓香港人知道台灣的美。

北竿島主、跳繩選手林金樟表示，國小五年級開始練跳繩，青少年民俗運動團員，到了大學覺得沒繼續跳繩很可惜，後來發現有個廣告，主角在不同景點跳舞，認為自己也可以這樣做。因此，要在北竿不同的景點跳繩並拍影片，讓更多人認識北竿。

72歲的古競祥是雪霸國家公園解說志工，獲選為吉貝島島主。他說，人活到老就要「動」到老，因此來報名，讓大家看到銀髮族的活力。

10個島主們預訂於7月至9月間執行島主任務，在執行任務的每一天都會將所見所聞以圖文方式展現於活動官網(https://www.baytourism.tw/)，讓大家能跟著島主的腳步，規劃不一樣的行程。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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