搭公車掃描QR 掌握第一手防災訊息

台南市政府災害防救辦公室今年首度與土石流潛勢區所在的7間區公所合作，推出防災QR Code，民眾搭乘公車只要掃瞄QR Code，能馬上查詢住家所在第一手防災訊息。（李其樺攝）

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台南市政府災害防救辦公室今年首度與土石流潛勢區所在的7間區公所合作，整合中央和地方的防災資訊，推出防災QR Code，張貼於轄區公車候車亭，民眾搭乘公車只要掃瞄QR Code，每當颱風或發生豪雨，就能馬上查詢住家所在第一手防災訊息，藉由數位化防災傳遞正確災防資訊，保障市民安全。

台南市境內共有48條土石流潛勢溪流，分別位於龍崎、南化、楠西、玉井、六甲、東山及白河等7個行政區內，也是每年市府防災的重點。

災害防救辦公室參事侯俊彥指出，今年7月11日日本發生30年來最嚴重水災，死亡失蹤人數超過215人，原因正是民眾無視於政府發佈之疏散撤離命令。因此為了提升民眾防災意識，市府今年首度結合各單位，在台南土石流潛勢區所在的7個行政區公車候車亭電子看板，建置防災動態訊息和通報專線。

另外，也在公車候車亭張貼防災QR Code貼紙，結合7個區公所最具特色的產業或觀光景點，如東山咖啡、南化及玉井芒果、龍崎竹鄉、楠西永興吊橋、白河木棉道、六甲好米鶴甲六角磚等，向遊客和學生傳遞防災訊息，同時行銷各地產業及觀光特色。

侯俊彥說，過去防災訊息沒有整合，造成查詢不便，現在民眾只要使用手機掃描防災QR Code，就能直接連上當地區公所防災專頁，馬上得知第一手防災正確訊息，保障生命財產安全。

(中時 )

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