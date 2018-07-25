東亞青運遭取消舉辦 前台中市長胡志強深感遺憾

前台中市長胡志強24日對努力爭取申辦的第一屆東亞青運，因政治因素被取消，表達遺憾！（本報系記者盧金足攝）

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中時電子報

東亞奧會24日召開臨時理事會投票取消台灣舉辦2019年第一屆東亞青運主辦權，2014年爭取到申辦資格的前台中市長胡志強今天在受訪時表示，聽到消息後心中非常遺憾，希望政府不要放棄，繼續爭取復辦。

胡志強說，「我趁著在東京開理事會的時候拉票，光是大陸就跑了兩趟，一次跟國台辦說清楚，一次拜訪體育部，也就是奧會主席，大陸那邊說不是我們決定的啊！所以我又跑了香港和澳門，跑得真的很辛苦，一開始沒人支持我，尤其是我們的外交本就很辛苦，而且外蒙古也在爭取，後來竟然爭取到了。」

胡志強進一步強調，東亞青運、亞運和奧運都是國際奧會(IOC)管轄，我們既然爭取到了東亞青運，就有機會取得亞運主辦權，那我就對得起國家了，這次被取消承辦，有點前人種樹、後人砍樹的感覺，我真希望能辦成，現在看到外界一面倒的謾罵，這樣的方式於事無補，當政府一直小動作挑釁大陸，尤其是其他國家跟我們斷交的時候，我就覺得有可能生變，我們既然爭取到了就應該珍惜。」

胡志強感慨表示，「政府是不是要表明公投是針對2020東京奧運，2019東亞青運絕對不會改變，盧秀燕昨天說永不放棄，這麼好機會拿到手，就應該要繼續爭取，以能辦成為最高目標，辦成就算贏，像世大運一樣，政府應該要好好想一想，做任何事情這種效應後續影響會很大。」

(中時電子報)

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