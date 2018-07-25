健身教練返鄉養蝦 生態池養出20公分大草蝦

李子宇（右）與黃育哲（左）用生態池養出20公分大草蝦。（張朝欣攝）

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青年返鄉養出20公分大草蝦！原本擔任健身教練的北港鎮青年李子宇，接觸日本的生態養殖法後返鄉飼養非洲草蝦，近日收成每尾都在20公分左右，且保證天然無毒，大受重視養生消費者的喜愛，訂單不斷。

23歲的李子宇求學時就讀吳鳳科大運動休閒系，畢業後在嘉義市擔任健身房教練，原本想持續朝運動休閒產業發展，卻因父親李雲鵬從事觀賞魟魚養殖，開啟他對水產養殖的興趣。

由於魟魚養殖很重視水質，李子宇四處請求教學者專家，1年前認識了1名推廣生態養殖的日本養蝦學者，讓李子宇對友善土地的生態養殖產生極大興趣，最後決定返鄉與同學黃育哲一起飼養非洲草蝦。

李子宇表示，日本生態養殖訴求「養蝦先養水」，先利用生態培養液營造適合蝦類生長的水域環境，等到漁塭充滿微藻、浮游生物再施放蝦苗，過程完全不用飼料，而是靠著自然生態的食物鏈讓蝦子成長。

李子宇3個多月前施放數萬尾非洲草蝦苗，近日展開收成，每尾草蝦都有20公分左右、重約80公克，由於採用純海水養殖，蝦肉吃起來特別Q彈，與親友分享後大受歡迎，口耳相傳訂單不斷。

李子宇說，生態養蝦初期的養水工作最為困難，但等到水質穩定後，蝦子在自然無汙染的環境中生長便會相當順利，且因不用飼料可避免漁塭底土酸化，是1種友善土地、永續經營的飼養方式。

(中時 )

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