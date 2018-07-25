台鐵獨家便當 學生設計食器 美食展下月登場

2018年07月25日 20:13 中時 王思慧

輔仁大學應用美術學系大三生蔡承宇，作品「小吃味」奪得金獎，5款主題海鮮外型設計精緻花紋，令人眼睛一亮。（王思慧攝影）

由台灣觀光協會主辦的「2018台灣美食展」，即將於8月10日到13日在台北世貿一館登場，要創造「8月美食月」概念。台鐵也趁機推出獨家新便當菜色，展覽當天才會出爐。大學生設計食器，利用食材最真實的樣貌，繪製在碗底，讓人吃了更有味道。

這次美食展還將從食材、食器與食安，來呈現各族群的飲食文化與料理；並推出「米其林講座」，邀請到台灣唯一摘下三星最高榮譽的頤宮主廚陳偉強及陳泰榮，來和大家分享美味料理背後的祕密。此外，會場也首度推出中、英、日、韓四語導覽，讓國際旅客也能了解台灣美食。

觀光局小吃大器館，日前舉辦競賽，由輔仁大學應用美術學系大三生蔡承宇，作品「小吃味」奪得金獎，以5款主題海鮮外型設計精緻花紋，獲評審一致認同。他表示，很多人品嚐美食時，卻不了解食物的原貌，因此特別以手繪的方式，繪製花枝、蚵仔的圖像在碗底，讓人吃完食物更有樂趣。

葉菊蘭表示，除了今日現場的各政府參展單位之外，今年台灣美食展規劃了許多知性活動，希望能將台灣美食的文化內涵介紹給參與民眾。「大師開講」可聽到2位台灣之光，2017世界麵包大賽冠軍陳耀訓以及榮獲「 iTQi國際風味品質評鑑」最高三星的孫紅茶行負責人孫于翔與民眾分享「世界第一台灣味的秘密」。

另外，也有2位在台耕耘多年的外國料理達人，溫德德式烘焙餐館創辦人麥可溫德、迪立印度健康蔬食坊負責人迪立分享，他們的料理與台灣美食的淵源。更在「米其林講座」中邀請到今年唯一摘下米其林三星的台北君品「頤宮」行政主廚陳偉強和陳泰榮前來，讓民眾親耳聽到大師們在美味料理背後的秘密。

(中時 )