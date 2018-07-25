八旬婦忘記回家路 台中警協助返家

2018年07月25日 19:46 中時 黃國峰

八旬老婦路口四處張望，疑是迷路，經路人報案，南屯派出所員警到場協助，老婦還緊張的說，「我沒有做壞事，你不要抓我」經員警安撫後得知老婦姓陳，經調閱失蹤人口系統，發現80歲陳婦，已在1個小時前即被家人通報協尋，通知家人後順利結束尋人任務。

80歲的陳婦，日期經人報案，徘徊在永春東路與大墩南路口四處張望，一直停留在原地，似乎是迷路了，員警到場後詢問婦人身上是否有帶任何證件，那知她一見到警察，以為是來抓她的，嚇得雙手不斷揮舞，不斷重複說「我沒有做壞事，你不要抓我」，員警連忙安撫她，表示是來幫忙的，但婦人似乎患有重聽，無論員警怎麼問，她總是抗拒的說「不要抓我」。

員警先將婦人帶回所內，並以聊天的方式舒緩她的緊張，再請她將自己的姓名寫在紙上，才知道她姓陳，員警運用失蹤人口系統查詢，發現陳婦在1個小時前即被家人通報協尋，立即通知到兒子來接。

兒子到所表示，媽媽平日早上習慣去公園散步，年紀大了，記性變差，有時走的太遠，就會忘記如何返家，非常感謝員警這麼快找到他的母親，讓他放下心中大石。

南屯派出所所長楊錫洲表示，老人是我們智慧累積的珍寶，家屬應多關心高齡長者，可多多善用識別手環、衣物繡上聯絡電話等，以便於走失時能有助於快速找到回家的路。

(中時 )