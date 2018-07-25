名嘴驚爆性侵撿屍 女千字文淚控「男友還在等我回家…」

2018年07月25日 19:43 中時電子報 吳玫穎

今日陸網突然瘋傳一篇《章文，停止你的侵害！》文章，作者在內文中控訴大陸44歲資深媒體人章文在今年5月對她性侵撿屍，「我只記得，我哭了，求他放過我……我想到我的男朋友還在電話那頭等我回家，我不知道…」《新周刊》雜誌副主編蔣方舟也在朋友圈中痛罵：「我也被此人性騷擾過，坐牢吧，人渣。」

女子指控今年5月在飯局上喝醉後，被資深媒體人章文趁機帶去一處小區，性侵得逞，自己更一度以為章文是個好心的兄長，單純想幫她醒酒，「進了茶室，燈都沒有開，他開始抱住我，脫我的內褲，發生得太快，我都不知道發生了什麼」、「我只記得，我哭了，求他放過我，我一直在求他放過我，我一點力氣都沒有……我想到我的男朋友還在電話那頭等我回家，我不知道…」

更可惡的是，章文完事後還理直氣壯地對女子說：「已婚男人就是這樣！」事發第二天更向女子要求見面，見面第一句話劈頭就說：「妳永遠擺脫不了做我女人的命運……我上過100多個女生……我做過十幾年的記者…認識圈內無數的人。」

回家路上，女子越想越不對勁，打了電話給一位媒體朋友，這時她才意識到自己發生了什麼，並決定即便不報警，也要讓章文朋友知道他是怎樣的人，同時也在過程中，發現章文性騷受害者不只一人，還包括實習生與初入職場的女生。

對於性侵指控，章文隨後也在朋友圈中發表個人及律師聲明，「1.鑒於網文作者是匿名，我本沒有回應的義務，但要給關心此事的朋友們有所回應。2.我未強迫他人做網文中的事情。」

只是章文發出的律師聲明中，一句「在此敬告某女士，你本人也是成年人，更是北京最講政治的某大所律師，作為法律人，為自己維權更應該講證據，遵守法律的正當程式。一個成年人，一個女律師，如果認定自己確實被性侵了，你首先要做的，應該是去警局，而不是在微信微博中四處宣揚」被網友認為疑點重重，質疑爆料文中又沒有洩漏女子身分，為何章文會知道爆料者是女律師呢？

(中時電子報)