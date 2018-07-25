彰化家扶籌募獎助學金鼓舞逆境翻轉人生缺口仍達600多萬

彰化家扶籌募助學金，距離開學的缺口，還短差600萬元，今年考上國立大學、研究所及高中名校等學子分享求學甘苦談，企盼社會大眾能一起提攜，協助逆境中的學子，努力學習、翻轉人生。（吳敏菁攝）

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彰化家扶籌募助學金，距離開學的缺口，還短差600萬元，今年考上國立大學、研究所及高中名校等學子分享求學甘苦談，企盼社會大眾能一起提攜，協助逆境中的學子，努力學習、翻轉人生。（吳敏菁攝）

每年放榜時，家扶兒想到學雜費用總是喜憂參雜，彰化家扶籌募助學金也是沉重負擔，距離開學的缺口，還短差600萬元，今年考上國立大學、研究所及高中名校等學子分享求學甘苦談，企盼社會大眾能一起提攜，協助逆境中的學子，努力學習、翻轉人生。

彰化家扶籌募助學金會上，縣長魏明谷說，教育可以讓弱勢學生脫貧，不該因為清寒而被標籤化；立委王惠美肯定家扶孩子獲得來自社會各界的關心，長大成人後也會有顆感恩的心。

小祺因爸爸早逝，從小由阿嬤一手帶大，升高一後，即在輔導室工讀，還考取會計事務資訊和軟體應用兩張乙級證照，前進台中科技大學就學。阿峰單親，父親生病，就讀夜間部，卻不放棄努力，選上國手，獲得室內配線金手獎，今年以推甄方式一次錄取5間國立科大，他們不畏逆進，進取的精神讓人感動。

家扶中心主任王震光感謝各企業、善心人士共襄盛舉，已經募款200多萬，但扶助800多名孩子符合發放獎學金，缺口仍大，呼籲社會善心人士，愛心捐款金額不在多寡，積沙成塔，一起來協助家扶孩子們順利完成學業。

(中時 )

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