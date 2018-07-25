小嫻、何守正「先結婚再離婚」同一天完成！配偶欄始終空白

2018年07月25日 19:55 中時 林淑娟

小嫻、何守正進行離婚手續。（讀者提供）

小嫻和何守正25日中午現身內湖戶政事務所辦理離婚手續，正式結束5年多的婚姻。小嫻和何守正2012年底為了赴美找代理孕母求子，在美國登記結婚，2017年底爆出婚變，但離婚手續繁複，一拖延就是半年多，他們25日是同一天在戶政機關先補辦結婚登記、再馬上辦理離婚，配偶欄依舊是空白，至於美國的離婚手續，小嫻受訪時表示已經透過律師處理好了。

小嫻25日是特別向TVBS《女兵日記》劇組請假一天，從屏東趕回台北辦離婚手續。結果因有心人通知部分媒體，讓看到大批記者的小嫻超傻眼，她一度憤怒在臉書Po文：「離婚就離婚，為什麼要發媒體來拍？」眼見何守正被懷疑是頭號嫌疑犯，小嫻稍晚再度發文替他澄清緩頰：「我相信何先生不會做這樣的事情！」

她表示，本來就希望低調完成，覺得私事不需再勞師動眾，別再浪費社會資源了，社會上還有很多人需要關心，這只是微不足道的小事，「最後一次了，結束了，以後都不會再提到這件事」。

對於有人走漏消息給媒體，她說自己不想胡亂猜測，「他說他不知道，他也很傻眼。我相信何先生不會做這樣事情。至於是誰，我相信那個人自己心裡有數」。她強調，從現在開始，「不責怪對方，安靜的給予祝福」，至少彼此真心愛過，也不想再傷害對方，她會勇敢承擔這一切，不去理會雜音。

何守正被問恢復單身心情時，吸了一口氣說：「小嫻是很敬業的藝人，希望大家可以多關注在她事業表現上，他們拍戲拍得很辛苦。大家都可以往前走了。」再問他現在有新的對象嗎？何立刻回答「沒有」，隨即快步進電梯離開。

小嫻坦言早在去年婚變新聞曝光前，就沒有再見到何守正，之後是否還能做朋友？她微笑說：「祝福他！他自由啦，我也自由了。過去那段會成為彼此的養分，有過美好回憶就好，不好的事就不想了，希望他開心過他想過的日子！」她說自己剛好也有《女兵日記》要拍，而且在屏東很開心、軍中生活還不錯，一切都很好。

(中時 )