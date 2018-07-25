政院明將通過少子化對策計畫 8／1上路

2018年07月25日 20:10 中時 張理國

行政院會明將通過「我國少子女化對策計畫(107年－111年)」，行政院長賴清德、政務委員林萬億、教育部長葉俊榮、衛福部長陳時中都將出席院會後記者會，賴揆將完整說明一般家庭托育補助6000元、擴大育兒津貼符合資格者可領2500元等細節。林萬億表示，在中央地方溝通後，原則上6都以外縣市托育相關政策將先行與中央接軌，在8月1日上路。

林萬億表示，「我國少子女化對策計畫」涵蓋全部少子女化所需的解決方案，除了大家最關心的0-5歲育兒照顧問題外，還包括友善職場等配套，為兼顧婦女家庭照顧及就業需求，未來職場的托兒、托嬰，將鼓勵小型相鄰工廠互助，共同合辦托嬰中心；而交通場站方面，計畫也要求相關設備設施需符合友善兒童、孕婦；此外，也包括住宅配套、稅賦優惠等等。

林萬億日前表示，包括台北、新北市、台中市、桃園市、彰化縣、嘉義市、金門、馬祖等縣市，只要曾經加碼超過中央補助標準者，都要訂定落日機制，與中央達成全國一致標準。

但林萬億晚間受訪時進一步說，部分較單純的縣市已同意依照中央的共識進行調整，少數縣市因本身的制度複雜，需經議會協調才能變更。有些則是教育部門與社政部門的分工還需要細致作業，等作業完成後再協商，政院會陸續請制度較複雜的縣市盡快決定。

林萬億並說，6都以外的縣市，因為財源並不充足，過去做的項目很少，因此不論是育兒津貼或托育補助，中央一提，多數表示願意與中央達到全國一致性規定。

(中時 )