點茶成金 中秋月餅大戰「小茶栽堂」獨領風騷

全新「小茶圓」月餅包括柚香蜜紅、豆豆黃梔、經典奶黃、蓮蓉奶綠4種口味，售價55元／個。（圖片提供／小茶栽堂）

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2018限定版「繁花似錦系列禮盒」，可同時品嘗小茶圓月餅與經典商品，建議售價685至960元不等（價錢依搭配內容有所差異）。（圖片提供／小茶栽堂）
「祥獅禮盒」取東方文化中獅子具有吉祥之意，禮盒封面印製雙獅圖樣，送上祥獅獻瑞滿滿祝福，建議售價400至410元不等（價錢依搭配內容有所差異）。（圖片提供／小茶栽堂）

迎接中秋佳節，以「茶」貫穿品牌主軸的小茶栽堂，結合100%自然栽培茶與法式烘培技術，26日起推出4款特色口味「小茶圓」新式月餅，以天然茶香衝擊消費者味蕾。

全新「小茶圓」月餅以「團圓」為靈感繆思，巧妙結合在地食材與日式和果子概念，主廚使用日式饅頭工法製作餅皮，搭配特製內餡滋味一絕。紅色外觀的「柚香蜜紅」，以蜜香紅茶混搭韓國柚子作為餡料，紅茶特有香氣與酸甜柚子餡在口中混合;另款「豆豆黃梔」則在餅皮加入黃梔製作，混合2款豆沙製作內餡，佐以烏龍茶香提味。

人氣品項「經典奶黃」使用傳統奶黃餡及鹹蛋黃為基底，主廚以黃金比例製作月餅，入口甜而不膩，適合各年齡族群品嘗;創意茶食「蓮蓉奶綠」，以品牌暢銷白玉抹茶口味為發想，創新加入蓮蓉內餡、彈牙麻糬和清新綠茶，多層次風味。

今年小茶栽堂更祭出2018限定版「繁花似錦系列禮盒」，內含小茶圓新式月餅外，亦可自由搭配馬卡龍牛軋糖或法式手工餅乾等，自用送禮兩相宜。

(中時 )

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