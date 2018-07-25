俄蜻蜓駭客入侵美電網 能隨時造成大停電

停電對美國都會地區而言是場難以控制的大型災難，駭客一旦入侵電網在都會地區造成大停電，美國社會就會陷於全面混亂。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國國土安全部(Department of Homeland Security，DHS)指出，俄羅斯駭客已入侵美國電力公司內受保護的網路，隨時可以擾亂美國能源網絡系統運作，造成重要城市地區大規模停電。

衛星通訊社引述《華爾街日報》報導稱，國土安全部工作人員表示，不久前被國土安全部和聯邦調查局(FBI)稱之為「俄羅斯蜻蜓」的駭客小組，經過不斷嘗試，最近已侵入美國電力公司受保護和隔離網絡。

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據該部工業安全系統分析司司長荷馬（Jonathan Homer） 表示，俄羅斯駭客已經入侵多時，目前已經可以破壞電力供應。他雖未提及受到駭客網絡攻擊的公司名稱，但遭攻擊的企業數目相當可觀，大約有數百家之譜，而不是此前所稱的幾十家企業。荷馬補充說，有些公司可能仍然不瞭解駭客早入侵其電腦系統。

他還表示，駭客小組一開始是直接訪問能源網，然後收集機密信息，例如網絡配置、所用設備的數據以及監控方式。

報導稱，美國國土安全部號開始逐一查核有關能源部門遭駭客攻擊的報導。稍早之前，專門從事電腦系統安全的美國賽門鐵克公司曾報導此類攻擊事件。該公司稱，此前DHS和FBI稱之為俄羅斯的「蜻蜓」駭客小組應該為對美國、土耳其和瑞士的駭客攻擊負責。

(中時電子報)

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