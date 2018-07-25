2年半未開放 江家古厝最遲明年底修復完工

2018年07月25日 20:17 中時 李其樺

江家宗祠堂為木造閩式建築，前年0206台南大地震造成牆面龜裂，廠商檢視時發現屋頂梁柱也有裂開，或是年久腐朽不堪使用情形。（李其樺攝）

前年2月6日台南大地震，造成江家聚落14戶民宅和歷史建築宗祠堂受損。圖為當時江家民宅牆面受地震波及破損落地。（江家聚落提供）

前年2月6日台南大地震，造成江家聚落歷史建築宗祠堂受損，包括屋頂藝術剪粘和屋瓦脫落。（江家聚落提供）

前年2月6日台南大地震，造成江家聚落歷史建築宗祠堂受損，屋頂瓦片脫落嚴重。（江家聚落提供）

前年0206台南大地震造成台南市3處歷史建築毀損，至今有8處尚未完成修復，其中擁有300年歷史的楠西江家聚落宗祠堂原訂明年9月修復完成，因為屬於歷史建築，施工單位慎重起見變更工項，修復期程往後延宕，最快預計明年底完工開放。

位於楠西區的鹿陶洋江家聚落，也是全台最大的單一姓氏宗族，保存完整的「四進三院左六右七13條龍」傳統閩式建築，目前江家聚落實際居住有30多戶。

前年2月6日台南大地震，造成江家聚落14戶房屋和歷史建築宗祠堂毀損，除了14戶民宅於去年8月修復完畢，文化局針對宗祠堂補助1970萬給江家聚落，由江家聚落自行找監造設計和承包商來施工，不過至今2年半尚未修復完成。

鹿田社區發展協會理事長江明得表示，當時地震造成江家宗祠堂屋瓦脫落、牆面龜裂和門廊柱體裂開，雖然文化局補助聚落修復款項，卻因為江家聚落地處偏鄉，廠商興趣缺缺；後來才好不容易找來廠商於去年11月發包，12月開工。

江明得說，由於江家宗祠堂為歷史建築，加上整體為木造結構，監造和施工單位抱持慎重態度，每當進行細部施工，還要拆卸檢查內部木料是否遭蛀蝕腐朽，因此額外增加許多細部工項，目前修復工程順利進行中。

文化局文資管理處表示，前年0206大地震至今台南市尚有8處歷史建築待修復，除了江家宗祠堂，包括台南孔廟、風神廟、武廟、府城隍廟、東興洋行、原台南水道及測候所等，目前已投入1.7億用於修復工程。

其中，江家宗祠堂原定明年9月修復完成，因為廠商變更部分工項，最快將延後到明年底前完工對外開放。另外，東興洋行和原台南水道將於今年底修復完工，府城隍廟、武廟和風神廟將於明年修復完工，孔廟則預計2020年修復完工。

(中時 )