姚文智抱愛貓亮相 王奕凱：針插在愛貓族心臟上

2018年07月25日 20:35 中時電子報 丁世傑

民進黨台北市長參選人姚文智今（25）日現身市議會拍攝定裝宣傳照，姚文智帶著愛貓「Togi」一起合照，沒想到卻引起全台愛貓人士痛批「失分」、「噁心」，市議員參選人王奕凱也在臉書指出，這些攻擊即使是見縫插針，這個針也是插在愛貓族的心臟上。

去（2017）年7月27日媒體登出姚文智專訪，姚文智當時表示，自己從小到大曾養過三隻貓，都叫做Togi。小學時住在天母，美國鄰居回國之前把一隻叫做Togi的貓送給他照顧，之後每隻貓都取一模一樣的名字，現在的Togi已經是第3隻貓。

姚文智今日抱貓拍照的舉動，惹怒愛貓人士，有網友指出姚文智手上的貓是「金吉拉」，「金吉拉」浪浪（流浪貓）雖然有，但很少見，中途或是收容中心領養的99.9％都是米克斯；更質疑姚文智抱貓的姿勢問題很大。

市議員參選人王奕凱在臉書說自己也是養了15年的貓奴，從姚文智把怕生、怕閃光的貓送到陌生人面前拍照，加上對貓的抱法，貓奴們肯定認為姚文智對貓不懂也不熟。

至於金吉拉品種的流浪貓，王奕凱表示非常稀有，通常都是被棄養然後被抓送到收容所，然後很快就被領養走，很少是流浪在路上的。

王奕凱也勸姚文智幕僚，千萬別把這些攻擊認為沒有影響，即使這些攻擊是見縫插針，這次這個針也是插在很多愛貓族的心臟上。

文章更直言，只要不是為了新聞把養金吉拉講成是養流浪貓就好，因為那就不是觸犯大忌了，而是會直達地獄！

(中時電子報)