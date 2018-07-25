經典遊戲手遊版上市 老司機的這句話讓當年玩家全嚇懵

2018年07月25日 20:06 中時電子報 劉浩廷 /綜合報導 /綜合報導

2005年在台上市的《楓之谷》經典不墜，13年來累積了不少大大小小的玩家，而今日由原廠直營的手遊版也正式在台推出，一名網友就在網路上詢問，如何用一句話讓各個新玩家們都能夠知道他是個資歷夠的老司機玩家，沒想到引來的神回覆讓所有老玩家都嚇呆了。

原PO在PTT詢問「楓之谷M就要感動回歸，我已經摩拳擦掌準備搶全服No.1登入了，在這個玩家大舉回歸之日，肯定有很多沒玩過楓之谷的跟風，要怎麼樣才能夠用一句有深度的話，證明自己最熟楓之谷呢?」

文章一出立刻引來大批網友回應，其中一樓老司機玩家回覆的「上線發現穿內衣褲」，乍看平白無奇的一句話，卻讓其他網友們全部當場大驚失色，「一樓恐怖故事」、「一樓啊啊啊，共同回憶」、「1樓不要嚇人!!」，也有網友疑惑「上線穿內衣褲怎麼了？看不懂」。

手遊版的《楓之谷M》。(翻攝網路)

原來，《楓之谷》當年就以為角色精心打造造型及蒐集裝備為遊戲特色，而上線時若玩家的角色只剩下內衣褲穿著，通常就代表在離線時間遭到盜用帳號變賣全身值錢裝備，也因此成為當年網友的最大夢魘，「朋友看到上線穿內衣褲後就不玩了」、「盜帳號真的很過份QQ」、「一樓真的是當年的惡夢!!!!」。

(中時電子報)