劉子千捨32年父子情首開罵劉家昌 甄珍心疼：他憋太久

劉子千今罕見發文痛批劉家昌。（圖／中時資料照片）

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中時電子報

甄珍40年前與劉家昌結婚，8年後生下兒子劉子千，2015年甄珍鬆口，和劉家昌早在兒子1歲時離婚，為了給孩子完整家庭才保密。自此兩人家務事便常鬧上版面，而一向沉默的劉子千今(25日)忽然發文，首度狠批父親：「希望你在批評和指責別人之前，先拿鏡子好好照照自己」，對此，甄珍稍早接受港媒專訪，心疼過去兒子忍了太久，才突然爆發。

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甄珍去年在臉書發文，透露當年劉子千因《念你》一曲慘遭批評，全因劉家昌在背後主導，害兒子被大眾嘲笑，被媒體問為何發這類專輯，劉子千有口難言，只能跳針說他愛他的父親，還慘被外界貼上「靠爸」、「鴨嗓」等標籤，令甄珍十分心疼。

今年初劉子千接受專訪，被問先前遭父親辱罵畜生的回應，劉子千低調說：「孩子不好去批評父母，有一些東西就是命」，也避答是否有跟父親聯繫或遭遇家暴問題，只形容劉家昌是「很特別的人」，不願公開反批父親，並說對甄珍只有十萬分的感謝，「有些事情她瞞著我也好，不想我有壓力也好，讓我更加珍惜媽媽，是非我心裡一清二楚」。

總是不願公開討論家事的劉子千，今罕見打破沉默，32年來首發文批評劉家昌，據《on.cc東網》報導，甄珍表示自己事先不知情，兒子應該是憋了太久，以前礙於孝道不好多說，見母親身體不適才說出來想保護媽媽，「其實他都看在眼裡，再不講出來好像一點正義感都沒有」。

甄珍更痛批劉家昌常胡言亂語，「再不說人家還以為我們有什麼把柄在他手裡」，至於有媒體報導甄珍手腳麻痺身體不適，她透露可能和上次摔跤有關，但詳細病因仍要等醫院檢驗報告出來才能確定，而對此，劉家昌方面暫無回應。

(中時電子報)

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