威尼斯影展公布競賽片 艾瑪史東力拚第2座影后

2018年07月25日 20:18 中時 潘鈺楨

第75屆威尼斯影展台灣時間晚間5點舉行記者會，公布競賽片名單。台灣導演蔡明亮的新作《你的臉》，與大陸導演張藝謀執導、鄧超和孫儷夫妻檔合演的《影》是入選觀摩片的華語作品。藏族導演萬瑪才旦執導，張藝謀監製的《撞死了一隻羊》則入圍地平線單元。

亞洲唯一競賽片代表是日本導演塚本晋也的《斬》，該片由蒼井優與池松壯亮主演。其他受矚的包括曾以《樂來越愛你》拿下威尼斯影后的艾瑪史東（Emma Stone），將以《摯愛》角逐第2座威尼斯影后獎座。與她合演《樂來越愛你》的萊恩葛斯林（Ryan Gosling）和導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）的新片《登月先鋒》也入圍競賽，同時也是本屆開幕片。

由連恩尼遜、詹姆斯法蘭柯主演，柯恩兄弟執導的Netflix新作《西部狂想》，要對上英國帥哥山姆克拉弗林（Sam Claflin）主演的《夜鶯》。而翻拍自1977年同名義大利恐怖經典作、達珂塔強生、蒂達史雲頓、克蘿伊摩瑞茲主演的主演的《窒息》也入圍。

本屆終身成就獎頒給英國81歲老牌女星凡妮莎蕾格瑞芙（Vanessa Redgrave）。威尼斯影展將於8月29日至9月8日於義大利麗都島舉行。

第75屆威尼斯影展競賽片：

1.《登月先鋒》（First Man）／美（開幕片）

2.《高山》（The Mountain）／美

3.《雙面人生》（Double Vies）／法

4.《姊妹的兄弟》（The Sisters Brothers）／法

5.《西部狂想曲》（The Ballad of Buster Scruggs）美

6.《光的聲音》（Vox Lux）／美

7.《羅馬》（Roma）／墨西哥

8.《7月22日》（22 July）／英

9.《窒息》（Suspiria）／義大利

10.《歌劇》（Opera Senza Autore）／德

11.《夜鶯》（The Nightingale）／英

12.《摯愛》（The Favorite）／英

13.《彼得盧》（Peterloo）／英

14.《卡布里革命》（Capri-Revolution）／義

15.《當世界著火》（What You Gonna Do When the Worlds On Fire?）／義

16.《我們的時間》（Nuestro Tiempo）／西班牙

17.《斬》／日本

18.《永恆之門》（At Eternitys Gate）／美

19.《被告》（Acusada）／西班牙

20.《兄弟敵人》（Freres Ennemis）／法

(中時 )