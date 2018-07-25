威尼斯影展公布競賽片 艾瑪史東力拚第2座影后

艾瑪史東的新片《摯愛》入選威尼斯競賽片。（取自IMDB）

友善列印
中時

第75屆威尼斯影展台灣時間晚間5點舉行記者會，公布競賽片名單。台灣導演蔡明亮的新作《你的臉》，與大陸導演張藝謀執導、鄧超和孫儷夫妻檔合演的《影》是入選觀摩片的華語作品。藏族導演萬瑪才旦執導，張藝謀監製的《撞死了一隻羊》則入圍地平線單元。

亞洲唯一競賽片代表是日本導演塚本晋也的《斬》，該片由蒼井優與池松壯亮主演。其他受矚的包括曾以《樂來越愛你》拿下威尼斯影后的艾瑪史東（Emma Stone），將以《摯愛》角逐第2座威尼斯影后獎座。與她合演《樂來越愛你》的萊恩葛斯林（Ryan Gosling）和導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）的新片《登月先鋒》也入圍競賽，同時也是本屆開幕片。

由連恩尼遜、詹姆斯法蘭柯主演，柯恩兄弟執導的Netflix新作《西部狂想》，要對上英國帥哥山姆克拉弗林（Sam Claflin）主演的《夜鶯》。而翻拍自1977年同名義大利恐怖經典作、達珂塔強生、蒂達史雲頓、克蘿伊摩瑞茲主演的主演的《窒息》也入圍。

本屆終身成就獎頒給英國81歲老牌女星凡妮莎蕾格瑞芙（Vanessa Redgrave）。威尼斯影展將於8月29日至9月8日於義大利麗都島舉行。

第75屆威尼斯影展競賽片：

1.《登月先鋒》（First Man）／美（開幕片）

2.《高山》（The Mountain）／美

3.《雙面人生》（Double Vies）／法

4.《姊妹的兄弟》（The Sisters Brothers）／法

5.《西部狂想曲》（The Ballad of Buster Scruggs）美

6.《光的聲音》（Vox Lux）／美

7.《羅馬》（Roma）／墨西哥

8.《7月22日》（22 July）／英

9.《窒息》（Suspiria）／義大利

10.《歌劇》（Opera Senza Autore）／德

11.《夜鶯》（The Nightingale）／英

12.《摯愛》（The Favorite）／英

13.《彼得盧》（Peterloo）／英

14.《卡布里革命》（Capri-Revolution）／義

15.《當世界著火》（What You Gonna Do When the Worlds On Fire?）／義

16.《我們的時間》（Nuestro Tiempo）／西班牙

17.《斬》／日本

18.《永恆之門》（At Eternitys Gate）／美

19.《被告》（Acusada）／西班牙

20.《兄弟敵人》（Freres Ennemis）／法

(中時 )

推薦「印度神油」？ 公視發聲明… 蔡凡熙穿肉胎裝猛「卡蛋」衣服太…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。