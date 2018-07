威尼斯影展公布競賽片 艾瑪史東力拚第2座影后

2018年07月25日 20:18 中時 潘鈺楨

第75屆威尼斯影展台灣時間晚間5點舉行記者會,公布競賽片名單。台灣導演蔡明亮的新作《你的臉》,與大陸導演張藝謀執導、鄧超和孫儷夫妻檔合演的《影》是入選觀摩片的華語作品。藏族導演萬瑪才旦執導,張藝謀監製的《撞死了一隻羊》則入圍地平線單元。

亞洲唯一競賽片代表是日本導演塚本晋也的《斬》,該片由蒼井優與池松壯亮主演。其他受矚的包括曾以《樂來越愛你》拿下威尼斯影后的艾瑪史東(Emma Stone),將以《摯愛》角逐第2座威尼斯影后獎座。與她合演《樂來越愛你》的萊恩葛斯林(Ryan Gosling)和導演達米恩查澤雷(Damien Chazelle)的新片《登月先鋒》也入圍競賽,同時也是本屆開幕片。

由連恩尼遜、詹姆斯法蘭柯主演,柯恩兄弟執導的Netflix新作《西部狂想》,要對上英國帥哥山姆克拉弗林(Sam Claflin)主演的《夜鶯》。而翻拍自1977年同名義大利恐怖經典作、達珂塔強生、蒂達史雲頓、克蘿伊摩瑞茲主演的主演的《窒息》也入圍。

本屆終身成就獎頒給英國81歲老牌女星凡妮莎蕾格瑞芙(Vanessa Redgrave)。威尼斯影展將於8月29日至9月8日於義大利麗都島舉行。

第75屆威尼斯影展競賽片:

1.《登月先鋒》(First Man)/美(開幕片)

2.《高山》(The Mountain)/美

3.《雙面人生》(Double Vies)/法

4.《姊妹的兄弟》(The Sisters Brothers)/法

5.《西部狂想曲》(The Ballad of Buster Scruggs)美

6.《光的聲音》(Vox Lux)/美

7.《羅馬》(Roma)/墨西哥

8.《7月22日》(22 July)/英

9.《窒息》(Suspiria)/義大利

10.《歌劇》(Opera Senza Autore)/德

11.《夜鶯》(The Nightingale)/英

12.《摯愛》(The Favorite)/英

13.《彼得盧》(Peterloo)/英

14.《卡布里革命》(Capri-Revolution)/義

15.《當世界著火》(What You Gonna Do When the Worlds On Fire?)/義

16.《我們的時間》(Nuestro Tiempo)/西班牙

17.《斬》/日本

18.《永恆之門》(At Eternitys Gate)/美

19.《被告》(Acusada)/西班牙

20.《兄弟敵人》(Freres Ennemis)/法

