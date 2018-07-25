瓊斯盃女籃》首役輸球錢姐愛的鼓勵：我們有顏值！

2018年07月25日 20:43 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

第40屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組今天登場，首日中華白隊出戰韓國隊，第3節被韓國28：12攻勢而擴大落後差距，最終64：81敗下陣來，總教練錢薇娟透露球隊得分落差大表現還不太穩定，但她也鼓勵球員，大讚球隊的優點就是有顏值。

錢薇娟指出，瓊斯盃以往白隊的陣容以年輕、未來可望銜接上國家一隊的好手為主，為了這次名單她苦思多時，本來考量是否已可以參加明年拿坡里世大運的球員為主，但7月1日才開始以潛力培訓計畫的名義開始集訓，所以也挑選了魏于淳、林仙芳、蘇苡瑈、劉希曄及吳宜庭等人，讓她們有發揮空間。

錢薇娟補充：「由於球隊在瓊斯盃、以及接下來去韓國移訓比賽後的未來並不明確，我也不敢給球員開出什麼參賽目標，只要求她們盡力打好每一場球，不過球員們自己都非常期待瓊斯盃，也知道自己的該做的事。」

錢薇娟指出，第一場比賽，球員有的人興奮、有的人緊張，第1節得分17分算是正常水準，但失分24分有點多；第2節體力稍微下降，第3節則是表現非常糟糕，第4節開打前她提醒球員就剩下最後10分鐘、必須打好，「所以劉希曄、吳宜庭都在這節甦醒了，很可惜小魏（魏于淳）還在沉睡，所以進攻上我們末節得了24分，由四節得分落差大來看，我們表現還是不穩定。」

瓊斯盃女籃首戰，劉希曄（中）本戰攻下中華白隊全隊最高17分。（中華籃協提供）

劉希曄本戰攻下白隊最高17分，吳宜庭贊助14分，賽後吳宜庭說：「雖然錢姐提醒我們接到球第一時間就要出手，除非對手跟上來再運球，但比賽一開始我們沒有徹底執行，後面才醒過來。此外，也讓對手投進太多三分球，下一場比賽從防守做起，希望製造更多快攻機會，來提升投籃命中率。」

錢薇娟帶隊風格活潑，記者會結束時，她也給球員鼓勵，「希望大家可以多給白隊年輕球員支持，我們這隊最大的優點就是有顏值！」

韓國隊16位國家隊成員中，有12人來台參加瓊斯盃，沒來的4人中有3位受傷、一位是在美國WNBA奮鬥中的朴智秀；此役姜藝瑟、朴荷娜一共投進9記三分球，姜藝瑟全場15分都靠三分遠射拿到。

韓國隊總教練李文奎曾在WCBA上海隊當過三年總教練，中華女籃藍隊彭詩晴、白隊魏于淳他都認識，對於小魏本戰8投0中、一分未得，是否防守上有特別針對她，李文奎回應：「小魏是很棒的選手，可能看到帶過她的教練在另一邊有點緊張，相信接下來她會漸入佳境，而且我認為她應該是要在以國家一隊為主體的藍隊，而不是白隊。」

(中時電子報)